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回響／路樹砸車2起 嘉市數位化樹木普查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府啟動樹木普查，建立樹木地理資訊系統、巡查系統，防範路樹突然倒下事件再發生。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府啟動樹木普查，建立樹木地理資訊系統、巡查系統，防範路樹突然倒下事件再發生。圖／嘉義市政府提供

本報日前陽光行動報導「路樹殺人」議題引發回響，嘉義市近來發生兩起路樹突然倒下壓損停放路邊轎車的意外，議員促加強管理路樹；市府表示，此次啟動樹木普查工作，編列1300萬元經費建置樹木地理資訊系統、巡查系統，未來能據此採取相關管理行動，防範類似事件再發生。

3月9日文化路整修中的郵局前方3棵小葉欖仁樹，疑瞬間風力大被吹倒，壓損2輛轎車、店家招牌，還險些砸傷路過行人；無獨有偶，6月1日舊嘉義菸葉廠區的1棵菩提樹突然倒伏，壓在友愛路慢車道停放車格內兩輛轎車，幸好都無人在內，市府研判原因是褐根病。市議員鄭光宏為此曾質詢要求市府加強公園、路樹管理，避免類似意外再發生。

市府建設處表示，依法各縣市每5年至少進行1次樹木普查，今年同時建置樹木地理資訊系統，基於地理資訊技術將樹木普查資料數位化，透過系統可以準確記錄每棵樹木的位置、種類、健康狀況、生長情況，提高管理效率還能提供豐富的統計數據。

建設處也指出，樹木巡查系統也是本次建置的重要部分，傳統巡查方式依賴紙本紀錄，容易出現遺漏或錯誤，新的電子化巡查系統透過單一平台讓外勤巡查人員、承辦人員、廠商甚至民眾用QR Code了解樹木基本資料，並回報問題樹木狀態、照片等資訊。

嘉義 議員 路樹

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