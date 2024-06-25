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台南後壁蘭花園區 5年擬7.6億改善

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台灣蘭花生物科技園區，也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備老舊場地等問題，可望今年底前改善。記者謝進盛／攝影
台灣蘭花生物科技園區，也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備老舊場地等問題，可望今年底前改善。記者謝進盛／攝影

每年舉辦國際蘭展的台南後壁區台灣蘭花生物科技園區，設備老舊、場地不平、建物漏水等問題，又缺乏廁所，長期遭詬病，農業部農糧署代理署長蘇茂祥等人昨指出，今年確定動用3200萬元預算改善，預計明年起至2028年再共投入7.28億元。

蘭花生物科技園區去年1月由台南市府改隸屬農業部，總面積175公頃，共68家花卉業者，累計投資228億元、年產值約20億元，今年先施作建物內平整工程、新設廁所、遮光罩、蘭科一路路面更換AC等。園區主任謝勝信說，力拚年底完成，讓明年在此舉辦的台灣國際蘭展及亞太蘭展絕對不會漏氣。

立委賴惠員陳亭妃與立法院財政委員會邀農糧署、南市農業局官員考察，農糧署指出，未來6年擬爭取逾97億元，除改善現有相關設施，還有旗艦型大計畫將闢建近120公頃花創園區，引進大型溫室規模栽培、花卉生技加工等產業，預計2031年招商，總開發經費達89億元。

賴惠員、陳亭妃兩人表示，「穩定水源最重要！」水才是園區最重要產業命脈。蘇茂祥指出，今年已經編預算改善，明年到2028年再投入7億多元預算會報請行政院審議。

市議員王宣貿認為，目前僅後壁、白河兩區鄉親擁蘭展門票優惠，盼擴大到新營6個行政區；後壁農會總幹事林怡歆表示，鄉親盼蘭花園區建設早日推動、落實，避免因有意進駐廠商轉往他地，也盼未來園區推動的食農教育相關活動，能結合農會。

市府表示，相關優惠與中央再研議。

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