天氣暴熱防溺總動員 雲林400名消防員展開水上救難集訓

盛夏來臨，尤其最近全台最高溫降臨雲林，山林野溪、海灘戲水消暑的遊客增加，為防杜溺水事件發生，雲林縣消防局除加強沿海及山谷河流的危險水域警示，也對全縣約400名消防員，展開全面性的水上救難訓練，讓每位消防員成為救溺尖兵，遇緊急狀況時可隨時發揮救溺技能及水上救難的機動能力，分秒必爭，降低溺水不幸事件。

雲林消防局指出，盛夏炎熱，消防局調查雲林戲水、烤肉熱點，山區為古坑華山和萬年峽谷等山林野溪；海區為台西夢幻沙灘及台西海園觀光區、四湖萡仔寮漁港、麥寮許厝寮濁水溪出海口潮間帶等水域，每逢休假常有民眾前往戲水消暑及野營烤肉，尤其暑假將屆，今年入夏氣溫暴熱，估計上山下海消暑休閒的人將會增加。

因此，消防局提早完成防備戰規畫部署，除依縣府公告劃定的禁止水域遊憩區加強巡檢，也由海洋委員會補助全面強化消防人員的水上救難戰技能力與裝備。

消防局指出，以古坑萬年峽谷，因河床濕滑、高低落差大，過去常發生遊客落水，雖設有柵欄警示，但仍有遊客擅闖禁區，華山情人橋下也面臨同樣問題，海區方面近年來前往濁水溪出海口潮間帶挖撿野生蛤貝的遊客日增，稍有不注意，往往海水已漲潮至身邊，過去有人因而受困，此外，年輕人最愛的台西夢幻沙灘也是發生意外的熱區。

消防局災害搶救科長謝易霖表示，除了加強警示宣導，為提升消防弟兄的水域救難技能，陸續完成全縣400名消防隊員的水上救援集訓，包括游泳能力、拋繩槍等水域裝備操作、橫渡救生架設點、IRB救生艇訓練等課程，讓全體消防員成為水上救生尖兵。

謝易霖指出，目前消防局在6個單位配置氣墊船，可隨時支援濁水溪等溪岸的溺水救援，因此氣墊船操作也列入集訓項目，熟悉操作要領，同時匡列三條崙海水浴場等可能會吸引遊客的地區加強水域安全巡檢，以降低溺水事件發生。