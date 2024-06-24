「這科大」應英系簽約沖繩海景渡假酒店 甄選學生出國實習

台南應用科技大學應用英語系今宣布與日本沖繩麗山海景皇宮渡假酒店（Rizzan Sea Park Hotel）簽訂海外實習合約。預計甄選學生下月前往酒店實習，開啟雙邊合作。

校方表示，酒店重視與南應大產學合作關係，特派副社長森正人與執行秘書越智Yu專程來台，森正人展現日本人細心謹慎的職人精神，簽約前詳細介紹麗山海景皇宮渡假酒店的軟硬體設備，及實習內容與工作條件等。

應英系張淑芬主任表示，該系推廣校外實習課程，已有多名學生前往英國、澳洲、美國、韓國、日本、新加坡等國海外實習。培養優秀旅遊導覽及實用商務的外語人才為目標，國內外實習機制積極與產業共同培育專業人才，縮短學生進入職場的學用落差。

森正人說，麗山海景皇宮渡假酒店距離那霸機場僅1小時車程，沖繩距離台灣也只有一個半小時航程，「甚至比台北到台南的高鐵時間還短」。他極力推薦台灣學生到沖繩實習。酒店除住宿、薪資、食堂等，還提供實習生多樣福利與待遇，包括那霸機場機票半價、地區座談、文化探索、海上活動體驗研修、甚至參與復育珊瑚，提供學生兼顧服務與學習的優質實習環境。

他說，該酒店得天獨厚座落沖繩海岸國家公園，背山面海在客房內即能欣賞絕佳自然美景。站在飯店大廳，海天連成一線的蔚藍景觀就能盡收眼底。室內外游泳池、各國美食體驗、水上活動、SPA水療一應具全，還能欣賞沖繩傳統舞蹈表演。