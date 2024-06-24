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睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。記者鄭惠仁／攝影
第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。記者鄭惠仁／攝影

第12次全國童軍露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。中華民國童軍總會表示，適逢台南400，將藉此向國內外童軍行銷台南；另，此大露營設有10大主題活動模組、103項活動，不只玩樂，還有多元學習機會。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，本次還特別與台南市政府合作規畫「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」3大面向共10條城市探索路線，讓參與者深入體驗台南的文化教育氣息。亞太區童軍領袖會議明年要在高雄舉辦，並爭取2029年世界童軍羅浮大會在台灣南部舉辦。童軍總會指出，此次大露營的亮點為科技趨勢、永續作為，希望能「童心協力、懷抱國際、邁向永續」。

黃偉哲說示，第9次全國童軍大露營於2006年在走馬瀨舉辦，時隔18年，再次迎來盛事，這也是升格直轄市後首次辦理，也正逢台南400。他說，市府於去年接獲全國童軍總會邀請協辦後，各局處總動員全力籌辦營地後勤以及協力工作，熱烈歡迎來自全國及世界各地的童軍夥伴，充分體驗台南的人情、文化及自然美景，也祈願這場盛事順利辦理，未來能看到全國童軍大露營在許多地方發光發熱。

教育局長鄭新輝指出，全國童軍大露營於2018年辦理後，受到新冠肺炎疫情影響停辦至今，復辦後選擇在台南，別具意義。本次大露營設計10大主題活動模組，包括地球發展村、生命教育中心、領導力發展中心、探索教育中心、童軍魔法學院、科技城、宗教村、四海文化村、特別活動中心及參觀旅行中心。透過童軍教育活動，最能實踐德智體群美及利他精神，希望此次大露營能將台南在地豐富文化與歷史分享給來自各地的參與者，深化對台南的認識與體會。

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，今啟動活動序幕。記者鄭惠仁／攝影
第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，今啟動活動序幕。記者鄭惠仁／攝影
第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲（左）、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。記者鄭惠仁／攝影
第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲（左）、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。記者鄭惠仁／攝影

台南 童軍 露營 黃偉哲

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