睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾8千名童軍來台南。中華民國童軍總會表示，適逢台南400，將藉此向國內外童軍行銷台南；另，此大露營設有10大主題活動模組、103項活動，不只玩樂，還有多元學習機會。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，本次還特別與台南市政府合作規畫「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」3大面向共10條城市探索路線，讓參與者深入體驗台南的文化教育氣息。亞太區童軍領袖會議明年要在高雄舉辦，並爭取2029年世界童軍羅浮大會在台灣南部舉辦。童軍總會指出，此次大露營的亮點為科技趨勢、永續作為，希望能「童心協力、懷抱國際、邁向永續」。

黃偉哲說示，第9次全國童軍大露營於2006年在走馬瀨舉辦，時隔18年，再次迎來盛事，這也是升格直轄市後首次辦理，也正逢台南400。他說，市府於去年接獲全國童軍總會邀請協辦後，各局處總動員全力籌辦營地後勤以及協力工作，熱烈歡迎來自全國及世界各地的童軍夥伴，充分體驗台南的人情、文化及自然美景，也祈願這場盛事順利辦理，未來能看到全國童軍大露營在許多地方發光發熱。