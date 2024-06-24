爭取近百億經費挹注 台灣蘭花生技園區力拚蛻變新風貌

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區，考察發展現況與未來計畫，預估未來6年將向中央爭取逾97億元，除改善現有相關設施，也將闢建近120公頃花創園區，預估民國120年1月招商，未來蘭花生物科技園區可望大蛻變。

後壁台灣蘭花生物科技園區去年1月由南市府改隸農業部，目前總面積有175公頃，共有68家花卉業者，累計投資228億元，年產值約20億元。

立委賴惠員、陳亭妃今率領立法院財政委員會及中央、南市府官員近午來到後壁區農業部台灣蘭花生物科技園區考察，這裡也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備因老舊場地凹陷不平且缺乏廁所，加上建物遮光設施及漏水問題長期引起詬病。

蘭花生物科技園區主任謝勝信說，本月7日已向行政院爭取第二預備金投入3200萬元，近日陸續發包、施工，會力拚今年底改善完成，讓明年在此舉辦的台灣國際蘭展及亞太蘭展絕對不會漏氣。

「穩定水源最重要！」賴惠員、陳亭妃會中也疾呼，水才是園區最重要產業命脈，農糧署代理署長蘇茂祥簡報時表示，已在今年4月針對既有園區設施改善預定施作自來水管線、汙水處理廠、消防設備、蓄水池、園區道路整修等細項，預計明年起至117年共投入7.28億元改善，全案已報請行政院審議。

此外還有屬旗艦型大計畫，因應蘭花生物科技園區長期發展，規畫在園區旁闢建約120公頃，其中99.25%為台糖土地，用地取得單純，預計引進大型溫室規模栽培、智慧農業、花卉種苗、循環農業、花卉生技加工等產業，預估明年至116年規畫及設計，117年施工，119年底開發完成，120年招商，總開發經費約89.854億元。

立法院財政委員會稍早也考察鹽水區岸內糖廠影視基地，國發會目前正審議影視基地第三期計畫，文化部已編列2.3億預算，預計在114年至117年間投入共16億進行周邊基礎建設開發。