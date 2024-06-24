快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

爭取近百億經費挹注 台灣蘭花生技園區力拚蛻變新風貌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣蘭花生物科技園區，也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備老舊場地等問題，可望今年底前改善。記者謝進盛／攝影
台灣蘭花生物科技園區，也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備老舊場地等問題，可望今年底前改善。記者謝進盛／攝影

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區，考察發展現況與未來計畫，預估未來6年將向中央爭取逾97億元，除改善現有相關設施，也將闢建近120公頃花創園區，預估民國120年1月招商，未來蘭花生物科技園區可望大蛻變。

後壁台灣蘭花生物科技園區去年1月由南市府改隸農業部，目前總面積有175公頃，共有68家花卉業者，累計投資228億元，年產值約20億元。

立委賴惠員陳亭妃今率領立法院財政委員會及中央、南市府官員近午來到後壁區農業部台灣蘭花生物科技園區考察，這裡也是台灣國際蘭展所在，園區現有設備因老舊場地凹陷不平且缺乏廁所，加上建物遮光設施及漏水問題長期引起詬病。

蘭花生物科技園區主任謝勝信說，本月7日已向行政院爭取第二預備金投入3200萬元，近日陸續發包、施工，會力拚今年底改善完成，讓明年在此舉辦的台灣國際蘭展及亞太蘭展絕對不會漏氣。

「穩定水源最重要！」賴惠員、陳亭妃會中也疾呼，水才是園區最重要產業命脈，農糧署代理署長蘇茂祥簡報時表示，已在今年4月針對既有園區設施改善預定施作自來水管線、汙水處理廠、消防設備、蓄水池、園區道路整修等細項，預計明年起至117年共投入7.28億元改善，全案已報請行政院審議。

此外還有屬旗艦型大計畫，因應蘭花生物科技園區長期發展，規畫在園區旁闢建約120公頃，其中99.25%為台糖土地，用地取得單純，預計引進大型溫室規模栽培、智慧農業、花卉種苗、循環農業、花卉生技加工等產業，預估明年至116年規畫及設計，117年施工，119年底開發完成，120年招商，總開發經費約89.854億元。

立法院財政委員會稍早也考察鹽水區岸內糖廠影視基地，國發會目前正審議影視基地第三期計畫，文化部已編列2.3億預算，預計在114年至117年間投入共16億進行周邊基礎建設開發。

賴惠員說，農業部大力推廣「食農教育」，一定要跟台南蘭花產業結合，且加強園區周遭農業博物館等更先進公共設施，才能讓第二期花卉產業創新園區計畫契合民間的開創、智慧化發展。

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區考察發展現況與未來計畫。記者謝進盛／攝影
立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區考察發展現況與未來計畫。記者謝進盛／攝影
後壁台灣蘭花生物科技園區去年1月由南市府改隸農業部，目前總面積有175公頃，未來將爭取近百億經費挹注，將新闢花創園區，民國120年招商。記者謝進盛／攝影
後壁台灣蘭花生物科技園區去年1月由南市府改隸農業部，目前總面積有175公頃，未來將爭取近百億經費挹注，將新闢花創園區，民國120年招商。記者謝進盛／攝影
立委賴惠員（右二）、陳亭妃（右三）會中疾呼，水才是台灣蘭花生物科技園區最重要產業命脈。記者謝進盛／攝影
立委賴惠員（右二）、陳亭妃（右三）會中疾呼，水才是台灣蘭花生物科技園區最重要產業命脈。記者謝進盛／攝影

台南 立法院 賴惠員 農業部 陳亭妃

延伸閱讀

立院財委會考察台南影視基地等處 立委盼資源到位

陳亭妃提案廢考監 柯建銘定調不處理：不是現在主旋律

綠營「廢考監」鬧不同調？ 柯建銘：短時間內不會處理

綠委提廢考監修憲案 洪孟楷：擺明給賴清德難看

相關新聞

國土計畫雲林怨暴發戶、農奴兩樣情 縣長：沒說清楚前延緩上路

國土計畫法明年上路，雲林縣被畫設農一（優良農地）面積全國最多，引起地方反彈並提出諸多疑慮，雲林縣政府今邀中央官員下鄉舉辦...

走過20載 台南官田水雉園區遠赴斯里蘭卡分享復育點滴

投入水雉復育逾20年，台南官田水雉生態教育園區近日受邀遠赴斯里蘭卡參加第一屆國際溼地夥伴網絡亞太地區會，更讓與會國際保育...

天氣暴熱防溺總動員 雲林400名消防員展開水上救難集訓

盛夏來臨，尤其最近全台最高溫降臨雲林，山林野溪、海灘戲水消暑的遊客增加，為防杜溺水事件發生，雲林縣消防局除加強沿海及山谷...

睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾...

爭取近百億經費挹注 台灣蘭花生技園區力拚蛻變新風貌

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區，考察發展現況與未來計畫，預估未來6年將向中央爭取逾97億元，除...

台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠

暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。