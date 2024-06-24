台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠

暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展演活動，同時串聯台南在地吃喝玩樂品牌，推出觀展集點享折扣優惠，今也由市長黃偉哲與藝人郭子乾共同宣告活動開跑。

黃偉哲說，每到暑假南部天氣都特別好，許多民眾更會「南飄」到台南遊玩，甚至會移居到台南，此次推出「南夏時刻」活動，除串聯暑期藝文展演活動外，也結合在地店家推出集點任務，民眾可透過累積點數來獲得「台南招待」電子優惠券。

文化局長謝仕淵表示，「南夏時刻」為台南夏日文旅新品牌，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒3大主題展演，包含「我們從河而來：流域千年·文化共筆」、「客星人的多重宇宙」和「透南城：城市穿行四百年」等共40多場次指定展覽，並以2024台灣文博會做為活動壓軸。

文化局說明，民眾在活動期間加入台南400官方LINE帳號，並在展場中尋找Qrcode掃描集點，每檔展演可收集1點，集滿2點可享台南在地30多家合作飲料品牌優惠；集滿4點合作品牌店家優惠；集滿6點則可獲合作旅宿優惠，每檔展演內容精彩可期。