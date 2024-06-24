聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠
暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展演活動，同時串聯台南在地吃喝玩樂品牌，推出觀展集點享折扣優惠，今也由市長黃偉哲與藝人郭子乾共同宣告活動開跑。
黃偉哲說，每到暑假南部天氣都特別好，許多民眾更會「南飄」到台南遊玩，甚至會移居到台南，此次推出「南夏時刻」活動，除串聯暑期藝文展演活動外，也結合在地店家推出集點任務，民眾可透過累積點數來獲得「台南招待」電子優惠券。
文化局長謝仕淵表示，「南夏時刻」為台南夏日文旅新品牌，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒3大主題展演，包含「我們從河而來：流域千年·文化共筆」、「客星人的多重宇宙」和「透南城：城市穿行四百年」等共40多場次指定展覽，並以2024台灣文博會做為活動壓軸。
文化局說明，民眾在活動期間加入台南400官方LINE帳號，並在展場中尋找Qrcode掃描集點，每檔展演可收集1點，集滿2點可享台南在地30多家合作飲料品牌優惠；集滿4點合作品牌店家優惠；集滿6點則可獲合作旅宿優惠，每檔展演內容精彩可期。
此外，愛國婦人會館也推出「台南400限定概念門市」，呈現台南往過文化成就、展現這座城市面向未來的決心與準備。「台南招待」電子優惠券合作品牌列表將在台南400官方網站公告，文化局歡迎全國遊客前來，體驗台南燦爛盛夏的精彩與美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言