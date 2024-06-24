快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局響應《台南400》暑期活動，打造夏日文旅新品牌「南夏時刻」，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等3大主題展演行動，邀請遊客到台南觀展集點享優惠。記者萬于甄／攝影
南市府文化局響應《台南400》暑期活動，打造夏日文旅新品牌「南夏時刻」，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等3大主題展演行動，邀請遊客到台南觀展集點享優惠。記者萬于甄／攝影

暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展演活動，同時串聯台南在地吃喝玩樂品牌，推出觀展集點享折扣優惠，今也由市長黃偉哲與藝人郭子乾共同宣告活動開跑。

黃偉哲說，每到暑假南部天氣都特別好，許多民眾更會「南飄」到台南遊玩，甚至會移居到台南，此次推出「南夏時刻」活動，除串聯暑期藝文展演活動外，也結合在地店家推出集點任務，民眾可透過累積點數來獲得「台南招待」電子優惠券。

文化局長謝仕淵表示，「南夏時刻」為台南夏日文旅新品牌，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒3大主題展演，包含「我們從河而來：流域千年·文化共筆」、「客星人的多重宇宙」和「透南城：城市穿行四百年」等共40多場次指定展覽，並以2024台灣文博會做為活動壓軸。

文化局說明，民眾在活動期間加入台南400官方LINE帳號，並在展場中尋找Qrcode掃描集點，每檔展演可收集1點，集滿2點可享台南在地30多家合作飲料品牌優惠；集滿4點合作品牌店家優惠；集滿6點則可獲合作旅宿優惠，每檔展演內容精彩可期。

此外，愛國婦人會館也推出「台南400限定概念門市」，呈現台南往過文化成就、展現這座城市面向未來的決心與準備。「台南招待」電子優惠券合作品牌列表將在台南400官方網站公告，文化局歡迎全國遊客前來，體驗台南燦爛盛夏的精彩與美好。

南市府文化局響應《台南400》暑期活動，打造夏日文旅新品牌「南夏時刻」，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等3大主題展演行動，邀請遊客觀展集點享優惠，今由市長黃偉哲（右）與藝人郭子乾（左）共同宣告活動開跑。記者萬于甄／攝影
南市府文化局響應《台南400》暑期活動，打造夏日文旅新品牌「南夏時刻」，整合親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等3大主題展演行動，邀請遊客觀展集點享優惠，今由市長黃偉哲（右）與藝人郭子乾（左）共同宣告活動開跑。記者萬于甄／攝影

台南 品牌 文化局 黃偉哲

延伸閱讀

台南芒果冰遇上日本起司、胡蘿蔔汁 美食小學堂連線開課

影／消防生力軍今報到！ 台南市10分隊汰換主力消防車

台南「市長陪你拍」 男生公主抱、女生劈腿考驗黃偉哲

台南「全台首創綠能市集」 所有攤位不插電全靠太陽能

相關新聞

天氣暴熱防溺總動員 雲林400名消防員做這些水上救難集訓

盛夏來臨，尤其最近全台最高溫降臨雲林，山林野溪、海灘戲水消暑的遊客增加，為防杜溺水事件發生，雲林縣消防局除加強沿海及山谷...

這間科大應英系簽約沖繩海景渡假酒店 甄選學生出國實習

台南應用科技大學應用英語系今宣布與日本沖繩麗山海景皇宮渡假酒店（Rizzan Sea Park Hotel）簽訂海外實習...

睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾...

爭取近百億經費挹注 台灣蘭花生技園區力拚蛻變新風貌

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區，考察發展現況與未來計畫，預估未來6年將向中央爭取逾97億元，除...

台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠

暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展...

搶暑假旅遊大餅 嘉縣推親子旅遊3攻略、抽50吋電視

再過1周，就是小朋友們最開心的暑假，嘉義縣政府針對暑期推出三大親子旅遊攻略，「設置親子旅遊專屬官網」、「精選7家親子友善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。