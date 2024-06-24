搶暑假旅遊大餅 嘉縣推親子旅遊3攻略、抽50吋電視

再過1周，就是小朋友們最開心的暑假，嘉義縣政府針對暑期推出三大親子旅遊攻略，「設置親子旅遊專屬官網」、「精選7家親子友善旅宿」以及「集章抽50吋電視客活動」，不只省去爸媽花時間找資訊的困擾，用更輕鬆的方式帶孩子出門旅遊，還有機會抽中50吋電視大獎，縣長翁章梁歡迎全台的親子家庭將嘉義當作最佳的戶外教室，都能來嘉義FUN暑假。

翁章梁說，許多家長困擾暑假要帶小朋友去那裡玩？嘉義縣特別為家長們思考，推出親子旅遊活動，並且有許多親子體驗活動。嘉義縣從山、平原到海都有豐富且多元的體驗，比如山上有茶、種咖啡，就有採茶或烘咖啡豆的體驗，到鄒族部落有手磨小山豬薪、洗愛玉的體驗，平原是重要的農作物生產基地，就能體驗採水果及種稻米，海區則有搭船出海、捕魚、捕蝦等體驗。

他表示，縣府將體驗資訊彙整成專屬嘉義縣親子體驗官網，登錄網站就能一次完整看到18鄉鎮體驗行，有農事體驗、親子廚藝、科學益智、五感體驗…等9大類型，並且有適合年齡層、體驗時間、預約方式等資訊，家長都可以依照小孩喜好及年齡進行規畫，體驗項目超過200多項，保證讓孩子們這個暑假一次玩得過癮。

縣府文觀局表示，親子旅宿的友善度是爸媽選擇住宿時的考量點，這次盤點嘉義縣旅宿，從親子房型特色、遊戲空間、友善備品及親子入住房價等進行評比，推薦「棒棒積木飯店、長榮文苑酒店、阿里山英格迪及禾楓覓月文旅」民宿有「詩情夢幻城堡民宿、賴坤陽的家、大方茶業民宿」等7家親子友善旅宿。

另暑假針對親子旅遊特別加碼舉辦「集章抽50吋電祝集客活動」將在9月初抽出3台50吋大電視，抽獎資格很簡單，第1個最輕鬆的方式就是加入「慢遊嘉義」Line@就能獲得1張摸彩兌換券，拿到指定兌換點就能換抽獎券。第2個方式就是拿著集章卡到指定點遊玩、蓋章，集滿3點就能換抽獎券，集越多換越多，中獎機率就越高。集章卡可以到指定點領取，又或者自行到全台7-11的ibon機台列印也可以，活動辦法公布於慢遊嘉義臉書以及嘉義縣文化觀光局官網。