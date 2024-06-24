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嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達8成 決定續辦招生

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝

衛福部嘉南療養院去年舉辦身心障礙者「環境清潔維護班」，完訓率達100%，就業媒合率達80%。為協助更多身心障礙者重新融入社會、獨立自主機會。今天宣布7月繼續開班。歡迎十五歲以上，領有身心障礙手冊且具備生活自理能力及就業意願者報名。

嘉南療養院今年規畫的「環境清潔維護班」課程內容涵蓋環境衛生清潔消毒、玻璃清潔與保養、園藝維護、園藝機具操作、植栽培育等清潔技能，更因應人力需求加入房務清潔技巧、廚房清潔技巧等課程，提升學員競爭力，符合雇主及產業需求。

院方表示，訓練過程提供多元服務，除清潔專業學習更開設壓力調適、藥物衛教、社區適應、性別平等、勞動教育、就業技巧等課程，全方位協助學員做好準備，迎接職場挑戰。

院方表示，承辦身心障礙者職業訓練班多年，不僅協助學習技能、提升就業能力，更提供多元支援服務，協助學員適應職場及生活。去年「環境清潔維護班」完訓率達100%，就業媒合率達80%。亮眼的成果不僅展現院方專業服務，「更陪同身心障礙者點亮希望之光，開啟了回歸社會的大門」。

去年學員志明原以農務零工為生，但因病情影響，長期工作不穩定及經濟壓力。因康復之家鼓勵決定報名清潔職訓班，期望透過學習技能，穩定就業，改善生活狀況。錄取後在職能治療師及社工師的協助下，原本住在安南區的志明入住嘉南療養院附設的樂禾康復之家，不僅節省通勤時間，還獲得醫療諮詢服務及壓力調適支援。

職能治療師表示，經過6個月完整的職業訓練，志明不僅掌握清潔及園藝的專業技能，結訓後更在就業輔導員的協助下順利就業，擔任庶務及園藝維護協助的工作。現在的他有了穩定的收入，更擁有了成就感，和自己想要的生活。

院方表示，環境清潔職訓班不僅是回歸社區橋樑，更是協助身心障礙者就業的最佳跳板之一。今年課程預定7月開訓，詳情可電嘉南療養院職能治療科就業輔導員林小姐，電話06-2795019轉1226。

嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院身心障礙者職訓班就業率達八成 ，今年將續辦招生，圖為去年學員受訓狀況。記者周宗禎／翻攝

園藝 壓力 職場 衛福部

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