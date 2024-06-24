台南公車APP改版！推地圖版路線 彈出式提醒應付臨時狀況

台南市政府再升級大台南公車APP查詢服務，即日起推出「地圖版路線查詢」，每條路線都有即時「彈出式營運訊息提醒」，再結合已上路的「智慧等車」功能，貼心又方便，趕緊下載更新，就可搶先體驗。

南市交通局長王銘德表示，台南是全國最早發展公車動態資訊系統的城市之一，2004年上線從電話語音、網頁查詢，到2012年推出「大台南公車」APP，迄今已超過百萬次下載，查詢量6.2億筆。

王銘德說，大台南公車App不斷依民眾需求優化，此次改版最重要的新功能「地圖版路線查詢」，直接在地圖上標示路線站位，民眾透過手機定位，就可以在地圖上看到附近站牌、公車即時位置、行駛路徑、車牌號碼、預估到站時間等資訊，直觀方便，對外地遊客也更加友善。

「彈出式營運訊息提醒」則是因應路況多變，遇到臨時施工無法停靠或改道等情況，新版加入各路線的彈出式視窗，凡是時刻表異動、交通管制公告及路線營運調整等，都會在路線頁面跳出醒目提示，方便民眾提早了解因應。

王銘德表示，大台南公車動態資訊一直走在前端，例如2016年就已在每個站牌設置獨自的QR code「虛擬智慧站牌」，日前也延伸應用在「智慧等車」功能上，上線2周已有超過5萬人次使用。

另，2021年搭配小黃公車上路開發「小黃公車專區」，將小黃公車的動態資訊、預約訂車、車上剩餘座位整合，在同一個App內完成操作，都是分析民眾搭車體驗，利用資訊技術發想，讓乘客的大小需求可以獲得解決。

公共運輸處長吳俁之說，智慧等車、地圖版路線查詢、彈出式營運訊息提醒等功能，即日起都已在iOS和Android版的App可以使用，請民眾認明市府官方「大台南公車」App前往下載更新，即可體驗最新版本的方便功能。