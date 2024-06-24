加速雲林道路建設 立委向中央爭取逾3億元計畫案

立法院內政委員會今天到雲林縣，考察斗六等鄉鎮「永續提升人行安全計畫」、「平地農路改善計畫」等議題，向中央爭取26案、逾3億元計畫案，加速雲林縣城鄉道路建設。

國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠今天率立院內政委員會偕同內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人南下雲林考察；斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈輝勛、虎尾鎮長林嘉弘、二崙鄉長鍾東榮針對地方城鄉道路建設進行簡報。

張嘉郡等人表示，日前向國土署爭取雲林縣「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費，已於6月21日核定，雲林縣共有13案獲得補助，總經費新台幣6540萬元，加上今天會勘獲同意的建設計劃，二崙4案，虎尾2案，斗南2案，斗六5案，併計26案、超過3億元建設經費。

張嘉郡指出，斗六市中正路因鄰近成大醫院，往來車輛多，與行人爭道，影響交通，公所提出設施與鋪面改善工程，期待能提升道路品質與安全；另外斗六市後火車附近居民密度高，道路交通混雜影響嚴重，縣府提出改善工程計畫，重整道路後能一次更新完成，讓附近交通更為順暢。

丁學忠希望國土署能針對都市計劃內道路改善，尤其今年的十月國慶焰火在虎尾高鐵特定區施放，虎尾將是雲林重要門面之一，道路改善工程勢在必行。

許宇甄表示，斗六、斗南、二崙等鄉鎮市提報「永續提升人行安全計畫」部分就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等問題現場會勘，現場也向交通部公路局爭取補助經費。

交通部公路局副局長林聰利對此允諾全力協助3鄉鎮市公所提報的計畫，並表示將儘速核定補助經費，讓學童、民眾有安全的人行環境可以使用。