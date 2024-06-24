董建宏赴雲林開說明會 盼盡速提送國土功能分區

內政部次長董建宏繼12日拜會雲林縣長張麗善後，今天出席縣政府舉辦國土計畫法說明會，盼雲林縣府能盡速完成國土功能分區草案審議並提送內政部，透過審議機制具體回應地方關切的訴求。

內政部透過新聞稿表示，董建宏12日拜會張麗善縣長說明討論國土計畫議題後，今天與國土管理署長吳欣修出席雲林縣政府舉辦國土計畫法說明會，董建宏強調，國土計畫法施行後，民眾原有合法權益不變，內政部將會持續和地方溝通討論。

對於雲林縣政府認為，雲林負擔全國最多的農1土地面積；內政部回應指出，農1是地方政府依農地資源條件劃設，因此較多農1土地，現階段可由縣府透過縣市國土計畫檢討和鄉村地區整體規劃。

董建宏解釋，國土計畫法施行後，合法農牧用地可繼續用於農作、農作產銷設施、農舍等用途，與現行規定一致，不會影響民眾合法權益。

董建宏表示，合法建地在國土功能分區內，可按原容積率及建蔽率使用，包括住宅、辦公、零售餐飲等用途；丁種建築用地可繼續從事工廠相關使用，按原容積率及建蔽率增改建或重建。

董建宏提到，為落實地方自治精神、符合地方需求，可由縣市政府規劃機制，依照實際狀況檢討變更，以協助地方發展。

董建宏談及，至於國土計畫法裁罰制度，一般小面積違規罰則也與現行相同，不提供檢舉獎金；2公頃以上大面積的嚴重違規，才有提高罰鍰的情況。

董建宏強調，內政部非常重視地方對國土計畫相關意見，未來將持續溝通，期盼雲林縣府能盡速完成國土功能分區草案審議並提送內政部，才能透過內政部審議機制，具體回應地方關切的各項訴求。