快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

董建宏赴雲林開說明會 盼盡速提送國土功能分區

中央社／ 台北24日電
內政部次長董建宏。圖／本報系資料庫
內政部次長董建宏。圖／本報系資料庫

內政部次長董建宏繼12日拜會雲林縣長張麗善後，今天出席縣政府舉辦國土計畫法說明會，盼雲林縣府能盡速完成國土功能分區草案審議並提送內政部，透過審議機制具體回應地方關切的訴求。

內政部透過新聞稿表示，董建宏12日拜會張麗善縣長說明討論國土計畫議題後，今天與國土管理署長吳欣修出席雲林縣政府舉辦國土計畫法說明會，董建宏強調，國土計畫法施行後，民眾原有合法權益不變，內政部將會持續和地方溝通討論。

對於雲林縣政府認為，雲林負擔全國最多的農1土地面積；內政部回應指出，農1是地方政府依農地資源條件劃設，因此較多農1土地，現階段可由縣府透過縣市國土計畫檢討和鄉村地區整體規劃。

董建宏解釋，國土計畫法施行後，合法農牧用地可繼續用於農作、農作產銷設施、農舍等用途，與現行規定一致，不會影響民眾合法權益。

董建宏表示，合法建地在國土功能分區內，可按原容積率及建蔽率使用，包括住宅、辦公、零售餐飲等用途；丁種建築用地可繼續從事工廠相關使用，按原容積率及建蔽率增改建或重建。

董建宏提到，為落實地方自治精神、符合地方需求，可由縣市政府規劃機制，依照實際狀況檢討變更，以協助地方發展。

董建宏談及，至於國土計畫法裁罰制度，一般小面積違規罰則也與現行相同，不提供檢舉獎金；2公頃以上大面積的嚴重違規，才有提高罰鍰的情況。

董建宏強調，內政部非常重視地方對國土計畫相關意見，未來將持續溝通，期盼雲林縣府能盡速完成國土功能分區草案審議並提送內政部，才能透過內政部審議機制，具體回應地方關切的各項訴求。

內政部 國土計畫法 張麗善 雲林

延伸閱讀

促民間建物取得建築能效標章 內政部估最快明年修法強制實施

無權干預麥電、台電合約 張麗善：全力配合推煤轉氣

部分縣市國土計畫已過過2階 張麗善：沒跟進似太笨了

國土計畫爭議不休 張麗善：比照屏東畫設農一、農二

相關新聞

國土計畫雲林怨暴發戶、農奴兩樣情 縣長：沒說清楚前延緩上路

國土計畫法明年上路，雲林縣被畫設農一（優良農地）面積全國最多，引起地方反彈並提出諸多疑慮，雲林縣政府今邀中央官員下鄉舉辦...

走過20載 台南官田水雉園區遠赴斯里蘭卡分享復育點滴

投入水雉復育逾20年，台南官田水雉生態教育園區近日受邀遠赴斯里蘭卡參加第一屆國際溼地夥伴網絡亞太地區會，更讓與會國際保育...

天氣暴熱防溺總動員 雲林400名消防員展開水上救難集訓

盛夏來臨，尤其最近全台最高溫降臨雲林，山林野溪、海灘戲水消暑的遊客增加，為防杜溺水事件發生，雲林縣消防局除加強沿海及山谷...

睽違18年...全國童軍大露營在台南 逾8千童軍齊聚走馬瀨

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場登場，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥今啟動活動序幕，歡迎逾...

爭取近百億經費挹注 台灣蘭花生技園區力拚蛻變新風貌

立法院財政委員會今天近午前往台南後壁台灣蘭花生物科技園區，考察發展現況與未來計畫，預估未來6年將向中央爭取逾97億元，除...

台南夏天文旅品牌「南夏時刻」 串聯吃喝玩樂、集點享優惠

暑假即將來臨，南市府文化局響應《台南400》暑期活動，以「南夏時刻」為主題，規畫安排親子共遊、藝文展覽、戶外休閒等不同展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。