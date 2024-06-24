立院財委會考察台南影視基地等處 立委盼資源到位

立法院財政委員會今天考察台南市鹽水區岸內影視基地及後壁區台灣蘭花生物科技園區。民進黨立委賴惠員指出，盼相關單位經費與人力等資源依規劃確實到位，帶動地方發展。

賴惠員表示，岸內影視基地是總統賴清德擔任台南市長時重要政見，不僅為台灣影視產業提供具歷史特色拍攝場景，並促進地方文化與經濟發展。

賴惠員強調，今天邀請文化部、國發會、主計總處、審計部等單位前往岸內影視基地考察，希望基地能持續帶動台灣影視、文化產業發展，要求相關經費與人力早日到位，使台南和鹽水成為台灣影視產業明日之星。

賴惠員指出，國發會目前正審議影視基地第三期計畫，文化部已編列預算，預計在114年至117年間進行周邊基礎建設開發，為劇組提供更完善拍攝環境，並開放民眾參觀，進一步推動地方觀光與經濟發展。

考察團隨後轉往後壁區台灣蘭花生物科技園區，賴惠員感謝前總統蔡英文將蘭花生物科技園區回歸農業部管轄，並希望這次考察所提出的既有園區設施改善計畫，以及未來要推行的花卉產業創新園區能儘快進行。

賴惠員表示，台灣蝴蝶蘭培育技術聞名世界，台灣蘭花生物科技園區更是全球最大蘭花溫室產業聚落，每年定期舉辦的台灣國際蘭展，成功將台灣優質蘭花行銷至全球。

她說，希望持續加強園區周遭農業博物館等更先進公共設施，讓第二期花卉產業創新園區計畫契合民間開創與智慧化發展，結合教育、觀光、農業與科技業，使科技化、智慧化的蘭花科技園區帶動地方發展。

賴惠員指出，考察結論為相關單位在兩週內將結論事項向財政委員會及與會立法委員報告，執行單位落實執行確保未來4年內有充足經費支援，為台灣歷史文化、農業科技與相關產業做出貢獻。