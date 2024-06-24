雲林虎尾圖書館率先開設學童專區 7月上路提供舒適自修空間

暑假到加上天氣炎熱，雲林虎尾鎮公所率先圖書館開辦學童暑假自修專區，讓孩子多走進圖書館把閱讀當休閒，暑假結束專區仍將常態性延續，讓上班族的父母親放心把孩子送到專區溫習功課，專區將於7月1日搭配小虎子夏令營同步啟動，歡迎民眾善用。

暑假將至，把孩子送安親班或才藝班似已成許多家庭的常態，但對經濟弱勢的家庭卻成負擔，虎尾鎮公所將率先在圖書館開設自修專區，提供孩子一個舒適的自修空間。鎮長林嘉弘指出，暑假期間，許多家長忙於工作，尤其盛暑炎熱，往往找不到適合的處所，讓孩子溫習功課，因而在圖書館開設「課後自修閱讀專區」，讓孩子舒適讀書，家長更安心。

圖書館長翁奭彰表示，虎尾圖書館不僅藏書多元，除一般民眾的各種書籍，更設有新住民圖書專區，由於虎尾是布袋戲原鄉，也特設有的布袋戲文化專櫃，加上空間寬闊，更有舒適的沙發閱讀區，是暑期享受文化閱讀最佳去處。

翁奭彰指出，為滿足孩子課後自修的需求，除了原有設備完善的K書中心，因應國高中學生所需，鎮長林嘉弘決定率先增設小學自修專區，以弱勢家庭優先，7月1日起開放報名登記並發放「專區圖書卡」，名額限30人，以後視情況再調整；考量學童安全，特將專區設櫃台旁，方便館方人員就近掌握學童情況。