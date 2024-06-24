快訊

巴黎奧運／中華代表團服首度曝光 楊勇緯搶先穿無緣的進場服

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

雲林虎尾圖書館率先開設學童專區 7月上路提供舒適自修空間

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
環境寬闊優雅的虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
環境寬闊優雅的虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影

暑假到加上天氣炎熱，雲林虎尾鎮公所率先圖書館開辦學童暑假自修專區，讓孩子多走進圖書館把閱讀當休閒，暑假結束專區仍將常態性延續，讓上班族的父母親放心把孩子送到專區溫習功課，專區將於7月1日搭配小虎子夏令營同步啟動，歡迎民眾善用。

暑假將至，把孩子送安親班或才藝班似已成許多家庭的常態，但對經濟弱勢的家庭卻成負擔，虎尾鎮公所將率先在圖書館開設自修專區，提供孩子一個舒適的自修空間。鎮長林嘉弘指出，暑假期間，許多家長忙於工作，尤其盛暑炎熱，往往找不到適合的處所，讓孩子溫習功課，因而在圖書館開設「課後自修閱讀專區」，讓孩子舒適讀書，家長更安心。

圖書館長翁奭彰表示，虎尾圖書館不僅藏書多元，除一般民眾的各種書籍，更設有新住民圖書專區，由於虎尾是布袋戲原鄉，也特設有的布袋戲文化專櫃，加上空間寬闊，更有舒適的沙發閱讀區，是暑期享受文化閱讀最佳去處。

翁奭彰指出，為滿足孩子課後自修的需求，除了原有設備完善的K書中心，因應國高中學生所需，鎮長林嘉弘決定率先增設小學自修專區，以弱勢家庭優先，7月1日起開放報名登記並發放「專區圖書卡」，名額限30人，以後視情況再調整；考量學童安全，特將專區設櫃台旁，方便館方人員就近掌握學童情況。

翁奭彰表示，學童自修專區除了暑假，預定開學後也將常態性開放，周1休館之外，周3、5下午1至5點，周2、4則從下午4點半開放至晚上7點半。為落實照顧學童，館方也正招募「陪讀爺爺」、「陪讀奶奶」的陪讀義工，歡迎擁有教師證的退休老師或熱血青年加入行列，一起陪孩子溫習功課。

虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
虎尾是布袋戲故鄉，館內設有布袋戲圖書專櫃。記者蔡維斌／攝影
虎尾是布袋戲故鄉，館內設有布袋戲圖書專櫃。記者蔡維斌／攝影
虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
虎尾圖書館率先設立學童課後自修專區，預定7月1日正式開放，提供孩子舒適的自修環境，歡迎民眾踴躍報名。記者蔡維斌／攝影

圖書館 布袋戲 林嘉弘

延伸閱讀

嘉縣搶攻親子客 設官網推薦暑假玩法抽好禮

暑假將至+國內消費疲軟 蛋商公會：還有降價空間

別把孩子暑假塞滿滿 專家：可安排動態營隊、家庭旅遊

退休教授捐逾8千萬積蓄、黑膠唱片 清華大學設聆賞室感念襟懷

相關新聞

虎尾圖書館率先開設學童專區 7月上路提供舒適自修空間

暑假到加上天氣炎熱，虎尾鎮公所率先圖書館開辦學童暑假自修專區，讓孩子多走進圖書館把閱讀當休閒，暑假結束專區仍將常態性延續...

嘉縣搶攻親子客 設官網推薦暑假玩法抽好禮

暑假將至，嘉義縣府設置親子旅遊專屬官網，推薦旅遊景點與友善住宿旅館，歡迎全台有孩子的家庭都將嘉義當作最佳戶外教室，來嘉「...

暌違8個月 湖山水庫今中午滿庫溢流

位於雲林縣的湖山水庫在連續幾波降雨挹注下，睽違8個月，今天中午再度滿庫溢流，目前水庫已達到滿水位211.5公尺，有效蓄水...

民進黨雲林執評委改選名單出爐 劉建國期打造新氣象

民進黨雲林縣黨部第20屆執委及評委今天下午在雲林縣黨部投票改選，黨部主委劉建國表示，新任執評委將和黨公職人員一同擔起雲林...

雲林垃圾袋抽查 6成未分類

雲林尚有15萬公噸垃圾待去化，縣府3月起對16鄉鎮市隨機垃圾破袋檢查，抽查1481袋中發現逾6成家戶未落實分類，混雜在一...

東橋地區已是永康蛋黃區 房仲：砲校遷校促地方發展

砲兵訓練指揮部俗稱二王砲校，是當過砲兵兵科的軍人共同回憶，台南永康區當地里長說，早年生活沒這麼寬裕，許多小朋友悄悄跑到營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。