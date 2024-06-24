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嘉縣搶攻親子客 設官網推薦暑假玩法抽好禮

中央社／ 嘉義縣24日電
嘉義縣長翁章梁。嘉義縣政府／提供
嘉義縣長翁章梁。嘉義縣政府／提供

暑假將至，嘉義縣府設置親子旅遊專屬官網，推薦旅遊景點與友善住宿旅館，歡迎全台有孩子的家庭都將嘉義當作最佳戶外教室，來嘉「fun」暑假，還有機會抽中50吋電視。

嘉義縣文化觀光局今天舉辦「親子大玩嘉」記者會，邀請全台的父母帶著小朋友來嘉義「fun」暑假。縣長翁章梁致詞表示，若不知如何安排暑假遊程，就由縣府幫大家安排，上嘉義縣文化觀光局親子旅遊官網就能查詢。

翁章梁說，嘉義縣從山、平原到海有豐富且多元的體驗，比如山上有種茶、種咖啡，就有採茶或烘咖啡豆的體驗，到鄒族部落有「手磨小山豬」、射箭、洗愛玉的體驗。

此外，平原是重要的農作物生產基地，能體驗採玉米、採水果及種稻米，海區則可搭船出海、捕魚、捕蝦等，至親子體驗官網登錄，就能完整看到嘉義縣18鄉鎮體驗行程，體驗項目超過200多項。

翁章梁提到，縣府評比縣內旅宿，從親子房型特色、遊戲空間、友善備品及親子入住房價等方面，精選7家親子友善旅宿推薦給遊客，旅館有棒棒積木飯店、長榮文苑酒店、阿里山英迪格及禾楓覓月文旅，民宿有詩情夢幻城堡民宿、賴坤陽的家、大方茶業民宿。

業者用心在親子房內設置主題布置、溜滑梯、兒童拖鞋，適合親子遊樂的電動車、發光積木、遊戲室或是露天泳池，以及提供嬰兒床、澡盆椅凳、消毒鍋、溫奶器、兒童浴袍拖鞋牙刷等友善的備品，讓爸媽不需要再大包小包，讓旅遊更盡興、更便利。

翁章梁強調，今年暑假針對親子旅遊特別舉辦「集章抽50吋電視」活動，將在9月初抽出3台50吋的大電視，想要獲得抽獎資格很簡單，加入「慢遊嘉義」Line@，就能獲得1張摸彩兌換券，拿到指定兌換點就能換抽獎券。

其次是拿著集章卡到指定點遊玩、蓋章，集滿3點就能換抽獎券，集章卡可以到指定點領取，又或者自行到全台7-11的ibon機台列印也可以。活動辦法公布於慢遊嘉義臉書以及嘉義縣文化觀光局官網。

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