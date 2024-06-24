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防樹木傾倒釀事故 嘉市建立資訊巡查系統管理

中央社／ 嘉義市24日電

嘉義市今年發生2起樹木傾倒事件，幸無波及民眾，市府建設處將編列經費進行樹木普查資訊系統，建置樹木地理資訊及樹木巡查系統，據此採取相關管理，防範類似事件發生。

嘉義市文化路夜市於今年3月間，發生整修中郵局的小葉欖仁傾倒，並砸壞夜市商店招牌，另一起發生在舊嘉義菸葉廠一棵菩提大樹於6月間突然傾倒，波及圍牆外停放友愛路慢車道的多輛車，2起事件均未造成人員受傷。

嘉義市建設處表示，根據「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」規定，縣市主管機關應每5年至少進行1次樹木普查。近來外縣市發生多起因樹木倒伏導致事故，嘉義市今年也發生2起，因此，市府將編列新台幣1300萬元經費，積極進行樹木資訊化作業。

市府建設處副處長羅資政告訴中央社記者，這次樹木普查工作將包括基本樹木資料的收集，並建置樹木地理資訊系統，系統基於地理資訊技術，將樹木普查資料數位化，形成綜合管理工具。

羅資政指出，這套系統先針對市區公園、行道樹數萬棵的喬木樹種管理，透過系統可以準確記錄每棵樹木的位置、種類、健康狀況和生長情況，不僅提高管理效率，還能提供豐富的統計數據，為規劃者和決策者制定合理的管理策略及依據。

建設處表示，新的電子化巡查系統，將讓外勤巡查人員、承辦人員、廠商，甚至民眾透過QR code了解樹木基本資料，並藉由系統回報問題樹木的位置、狀態等資訊。

嘉義 夜市 行道樹

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