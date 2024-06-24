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暌違8個月 湖山水庫今中午滿庫溢流
位於雲林縣的湖山水庫在連續幾波降雨挹注下，睽違8個月，今天中午再度滿庫溢流，目前水庫已達到滿水位211.5公尺，有效蓄水量5060萬噸。
湖山水庫管理中心主任李炎任表示，今年集水區在4月下旬開始幾波降雨及5月以後陸續降雨，清水溪河道水量大幅增加，經水庫管理單位在保留下游水權量後，將剩餘水量積極引取，有效挹注水庫蓄水量。
水庫去年6月28日滿庫，維持到11月4日開始降低水位，最低水位是在在4月24日，隨後蓄水量33.49％起開始蓄水上升，今天上午11時30分已達到滿水位211.5公尺，有效蓄水量5060萬噸。
李炎任表示，水庫水位達211.5公尺開始自然溢流，依水庫運用要點規定，已在預期發生自然溢流前二小時，發布水庫溢流警報，並通知下游相關單位及民眾提高警覺，遠離河道以確保安全。
李炎任說，以目前蓄水狀況及水情看來，今年年底前民生用水無虞，為維持滿庫狀況至豐水期結束，以因應下一個枯旱期的民生用水需求，呼籲民眾仍需節約用水。
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