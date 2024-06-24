雲林湖山水庫滿庫溢流 至年底民生用水無虞
雲林縣湖山水庫今年4月24日蓄水率僅33.9%，後續幾波鋒面有效挹注水庫蓄水量，湖山水庫今天早上11時30分達到滿水位，開始自然溢流，水庫中心估計至今年民生用水無虞。
湖山水庫管理中心主任李炎任告訴中央社記者，水庫每天提供20萬公噸與集集攔河堰15萬公噸聯合運用，除供應雲林民生用水外，也供應南彰化5萬公噸、北嘉義6萬公噸。由於嘉義仁義潭和蘭潭水庫水情佳，暫時停止北嘉義用水。
李炎任說，湖山水庫今年4月24日水位僅190.87公尺、蓄水量33.49%，為今年度最低，集水區於4月下旬開始幾波降雨及5月以後陸續降雨，使清水溪河道水量大幅增加，經水庫管理單位在保留下游水權量後，將剩餘水量積極引取，有效挹注水庫蓄水量。
今天上午11時30分已達到滿水位211.5公尺，有效蓄水量5060萬噸，蓄水率100%，開始自然溢流，而上次滿庫為去年6月28日。
中水分署依水庫運用要點規定於預期發生自然溢流前2小時，發布水庫溢流警報，並傳真通知下游相關單位及民眾提高警覺，遠離河道以確保安全。
湖山水庫管理中心表示，中央氣象署預報近日集水區仍有降雨可能，自然溢流將維持多日，以目前蓄水狀況及水情來看，至今年年底前民生用水無虞，但呼籲民眾仍需節約用水。
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