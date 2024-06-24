民進黨雲林執評委改選名單出爐 劉建國期打造新氣象

民進黨雲林縣黨部第20屆執委及評委今天下午在雲林縣黨部投票改選，黨部主委劉建國表示，新任執評委將和黨公職人員一同擔起雲林黨務重責，發揮黨政協調功能。

今天民進黨雲林縣黨部辦理執評委員改選投開票，選出執行委員章至豪、林佳奇、李益昌、黃慧玲、洪榮德、蔡孟泓、陳毅弘、陳泰佑、黃清財、林銘德、林建華、張江泉、王秀艷、莊志勤、陳有彬、李明明等16人。

評議委員李志峯、廖丁賜、蔡正松、陳姿君、吳松霖、吳森榮、丁仁桐、呂淑雲、陳智裕等9人；評議委員間再互推廖丁賜為評議委員會召集人。

縣主委劉建國於表示，承蒙各位期待，他扛起第20屆黨部主委一職，將與新任執評委與雲林全體黨公職，一同擔起民主進步黨雲林縣的黨務重責，當選是責任的開始，期許各位將來成為地方基層、黨員及公職人員的溝通橋樑，讓縣黨部真正發揮黨政協調平台的功能。

黨部執行長蔡永富表示，黨部將於7月7日舉辦新任主委及執評委交接典禮，接下來的重點工作，將團結盡力輔選，達成既定的目標。

黨部表示，眼前目標是關「反國會濫權」座談會，目前已舉辦了四場，未來將至少共20場座談，務實推動的政策與執政成績，另外，未來黨部注重黨工職人員的在職教育訓練，將來黨部會繼續邀請各領域專業人士擔任講師，持續為黨工、黨務人員，甚至公職人員提供更多元、完善的在職教育，吸收更多新技能，展現團結新氣象。