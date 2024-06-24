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雲林垃圾袋抽查 6成未分類
雲林尚有15萬公噸垃圾待去化，縣府3月起對16鄉鎮市隨機垃圾破袋檢查，抽查1481袋中發現逾6成家戶未落實分類，混雜在一般垃圾的以紙容器、廚餘、塑膠容器最多，更出現鐵鋁罐和玻璃容器，極易對清潔隊員傷害；環保局表示，目前柔性勸導，未來持續稽查，違規將可處1200元至6000元罰款、可連續處罰。
雲縣環保局長張喬維說，雲林每天垃圾清運量約370公噸，相較於疫情前的日收運量成長約1.5成。據統計，迄今隨機破袋共1481袋，內含資源回收物、廚餘垃圾多達1017袋，其中垃圾夾雜紙容器占38.1％最多，其次廚餘占28.4%，塑膠類14.3%。
環保局進一步分析，未分類的垃圾中以香菸盒沒有妥善回收最多，其次便當、紙器未清洗甚有不少還含廚餘殘渣，更出現鐵鋁罐及玻璃容器，造成清潔隊員後續處理很麻煩且易造成傷害。
張喬維說，破袋發現不合格，目前清潔人員會當場勸說，但垃圾還是照收，經勸導事後清運同路線再次破袋稽查，未分類情況稍降至2到3成，但尚有努力空間，希望民眾落實分類、減量。
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