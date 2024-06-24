台南永康砲校遷出 議員關注營區開發

軍營移出鬧區，進駐台南永康區46年的陸軍砲兵訓練指揮部預計明年底遷至關廟湯山營區，現址83.49公頃將開發做創意設計園區，有議員指出，營舍建築是否留用，要考量大東橋地區周邊整體發展，例如區公所欲遷入營舍，恐受限於空間。另，已遷走的屏東市大武營區，保留13棟營舍登錄歷史建築，朝軍事體驗、長照據點等規畫，地方也盼串聯周邊景點。

永康創意設計園區首期開發14.46公頃已完工，第2期約69公頃於砲校遷移後開工，規畫創意設計園區專用區等。至於砲校內營舍等建物數10棟，南市地政局表示，各建物續存或拆除，再開會研議協商。

市議員林燕祝說，永康區公所規畫搬入營區電訊大樓，曾要求應朝拆除重建方向做評估，因該為軍用宿舍，屋齡老舊也無電梯等無障礙空間，初估修繕費用雖僅需1.6億元，恐受限空間無法增新設備，若拆除重建花費4億多元，但能根據區公所業務加以設計利用，且考量大東橋地區未來發展看好，也該有整體性的規畫，「市府不能只想著要省錢！」

市府目前正辦理電訊大樓整修工程招標，永康區公所表示，機電線路、空間、動線都需重新規畫，會保留部分永康砲校意象設計，盼在2027年中可遷入。

另，大武營區面積約7公頃，最早為1937年日本陸軍高射砲第八連隊營區，戰後由傘兵部隊駐紮，作為陸軍特種作戰指揮部空降傘訓中心，2019年遷入屏東機場，之後13棟營舍登錄為歷史建築，也開放綠地使用，縣府耗資6.6億元辦修復歷建工程、環境景觀整理，預計明年初開放。

屏縣議員陳揚說，屏東市區有勝利星村、屏菸1936文化基地，大武營區勢必成新亮點，希望招商能吸引指標性品牌、將周邊景點串連，才不會單打獨鬥。

縣府文化處表示，已完成第1期招商，1家健身房業者將進駐傘具修護工廠、烘傘房，預計下半年開幕，其他歷史建築7、8月陸續啟動招商，未來園區規畫特色餐飲空間、軍事主題展示及體驗，也有提供給長照處駐點，目前詢問度高的大都是健康產業、餐飲業者。