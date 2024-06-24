東橋地區已是永康蛋黃區 房仲：砲校遷校促地方發展

砲兵訓練指揮部俗稱二王砲校，是當過砲兵兵科的軍人共同回憶，台南永康區當地里長說，早年生活沒這麼寬裕，許多小朋友悄悄跑到營區內撿子彈換柑仔糖，阿兵哥還會分享饅頭，相當暖心；以前因應砲校開許多冰菓室、撞球間等帶動周邊經濟活動，房仲認為，位處的東橋地區已是永康蛋黃區，營區遷走更促進當地發展。

在二王里土生土長的里長謝文奇說，二王里早期沒這麼繁榮，居民沒多餘的錢讓小朋友買糖果，因此，較年長的哥哥姊姊都會帶著弟弟妹妹去撿子彈，也只有年紀較小的孩子可以悄悄進去，阿兵哥會睜一隻眼閉一隻眼，還會偷偷告訴哪邊有打靶，子彈比較多，倘若沒有撿到子彈，阿兵哥還會分享饅頭，「早期砲校的饅頭很好吃！」

謝文奇回憶自己「遊歷」的經驗，笑稱3、4歲時不認識那邊是軍事重地，只知道去砲校裡面撿子彈，撿得多就可以換糖果、酸甘甜蜜餞等零食，且子彈有分黃色跟銀色，要多撿黃色子彈才值錢，長大後才知道原來是銅、鉛製的差別。

他也說，二王里因砲校逐漸興盛，開了許多冰菓室、撞球間及軍用品店等，都為阿兵哥服務，還有砲校的士官長退伍後在里內開店深耕，如今店家商圈都已世代輪替更換。

信義房屋台南民生店協理張榮說，砲校屬東橋地區，位處南科跟舊市區的中間地帶，未來台鐵地下化會延伸到此、也是首條捷運藍線區域，現有市立圖書總館，目前聯外道路侷限被詬病塞車問題，未來有望打通動線，交通和生活機能被看好，房價與舊城區的東區、北區不遑多讓，僅低5%至10%，砲校遷走後對當地不會負面，勢必促進發展。