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綠營反濫權宣講 擠爆中正公園 國會戰線延燒至地方

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起嘉義縣立委陳冠廷、新北市議員卓冠廷、嘉義市立委王美惠。記者李宗祐／攝影
左起嘉義縣立委陳冠廷、新北市議員卓冠廷、嘉義市立委王美惠。記者李宗祐／攝影

國民黨主席朱立倫今天到嘉義縣、市宣講國會改革法案，會場座無虛席；晚間民進黨立委王美惠召集民主夥伴在市區中正公園，宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。藍綠各擁有支持者互別苗頭，國會戰線延燒到地方。

國民黨主席朱立倫今下午連趕2場到國民黨嘉義縣黨部、嘉義市鈺通飯店宣講，嘉義市長黃敏惠、立委王育敏、許宇甄、翁曉玲及同黨縣市議員等與會，即使天氣炎熱，場內仍坐滿支持者。

綠營氣勢也不輸藍營，民進黨立委王美惠在市區中正公園，召集包括民進黨政策會執行長王義川、立委沈伯洋、陳冠廷、蔡易餘及新北市議員卓冠廷等人參與，支持民眾手搖「反濫權、護民主」小旗幟，會場氣氛熱烈。

王美惠說，行政院覆議案遭否決，立院黨團會提出釋憲，藍白利用人數的優勢，通過國會擴權法案，這樣毀憲亂政的目的只有一個，就是癱瘓政府，實際上這是傷害到全台灣的人民。這是場長期的抗爭，民眾要站出來捍衛民主，青鳥已從立法院外回到故鄉，一起散播民主自由種子。

沈伯洋表示，立委應該是在立法院講話，但因為國民黨、民眾黨的封殺，在立法院根本無法發言進行討論，且網路上媒體上有很多不正確的資訊，所以現在才必須重新回到人民面前，讓大家知道國、眾兩黨有多荒謬。

卓冠廷表示，民進黨的精神就是，表決輸了但是論述不能輸，告訴人民真相，告訴藍白立委，不要以為你們是表決的多數，就可以漠視民意。陳冠廷說，從今天開始講理講法，一步一步的改變台灣，每一次有困難遇到關卡，就要一一克服。

看到熱情的嘉義人王義川表示，民主聖地就是聖地，嘉義市永遠不會讓人失望，自從辦宣講，嘉義市這場是他看過最熱情的一場，立法委員是人民選出來的，更要尊重民意，不可這樣擴權違憲。藍白是中國的同路人，這已經是越來越清楚的真相，相信人民的眼睛是雪亮的，今天大家才會同心協力站出來支持民主。

蔡易餘告訴大家修法的細節，有許多黑箱，光是清點人數，就錯誤百出，沒有記名表決，不敢對歷史負責。

嘉義縣民進黨立委蔡易餘宣講。記者李宗祐／攝影
嘉義縣民進黨立委蔡易餘宣講。記者李宗祐／攝影
民進黨新北市議員卓冠廷宣講。記者李宗祐／攝影
民進黨新北市議員卓冠廷宣講。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影
民進黨政策會執行長王義川宣講。記者李宗祐／攝影
民進黨政策會執行長王義川宣講。記者李宗祐／攝影
民進黨立委沈伯洋宣講。記者李宗祐／攝影
民進黨立委沈伯洋宣講。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市民進黨立委王美惠在市區中正公園宣講「反濫權、護民主」，支持民眾擠爆會場。記者李宗祐／攝影

嘉義 國民黨 民進黨

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