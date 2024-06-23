台南「市長陪你拍」 男生公主抱、女生劈腿考驗黃偉哲
台南市政府市長獎頒獎典禮第2場今在新營新民國小舉行，市長黃偉哲親自頒獎給687名學生，學生們也有備而來出奇招大玩「市長陪你拍」，不論男生公主抱、女生劈腿拉筋姿勢等特殊姿勢，黃偉哲一一奉陪，也苦笑說，市長真的不好幹。
南市府教育局自110學年度起，辦理「市長陪你拍」活動，安排黃偉哲與獲得市長獎學生合影，姿勢不拘，許多獲獎學生把握機會難得搞怪，黃偉哲則卯起來全力奉陪，要讓畢業生有美好回憶。
今天共頒發東山、白河、新營、柳營等13區的國中小及補校，共計109校、687名獲獎學生。黃偉哲表示，學生們花樣很多元；例如男生的公主抱、女生的劈腿拉筋姿勢等，實在很厲害，他拍完可說是腰酸背痛，但心裡還是很開心，祝福大家畢業快樂、鵬程萬里。
市府說，今年更進一步運用數位科技，推出「市長陪你拍2.0-台南版人生四格」，所有畢業生都可以透過IG濾鏡與市長同框，和市長一起創意合照，目前這款濾鏡已有超過萬人次瀏覽，6000人次以上參與，反應相當踴躍。
教育局表示，「市長陪你拍」創意濾鏡， 自6月15日起所有畢業生都可以使用，相關連結可至以下連結下載：
教育花路米臉書(https://www.facebook.com/tnboe?mibextid=LQQJ4d)
市長黃偉哲臉書(https://www.facebook.com/taiwanweicher?mibextid=LQQJ4d)
市長黃偉哲IG（https://www.instagram.com/ar/2741680859328732/）
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