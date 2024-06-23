民進黨台南黨部執評委改選 迎2026大選將設黨政平台

民進黨台南市黨部今天在福爾摩沙遊艇酒店舉行第8屆第1次黨員代表大會及執評委選舉，主委郭國文宣布將成立黨政運作平台，成為總統賴清德推動黨務改革與政務推展堅強後盾。

郭國文致詞表示，民進黨受台南市民信任，由市長黃偉哲持續帶領，在各項社會福利與重大建設不斷進步，面對2026地方大選，台南市黨部具有指標性意義，勢必要超前部署，黨公職要協調運作，轉型為戰鬥型黨機器。

郭國文表示，在黃偉哲首肯下，將成立黨政運作平台，從地方出發，持續發揮創黨草根精神，由下而上與人民站在一起，除了要向民眾說明執政成果，也不要辜負民眾期許，主動對抗藍白陣營不實造謠。

郭國文也呼籲所有黨公職，這段時間做好備戰，並向民眾說明，民主得來不易，隨時都會被專制威權黨國心態的國民黨結合民眾黨，假改革之名勾結獨裁專制中國，鯨吞蠶食台灣民主制度，台南市黨部會持續與黨公職合作，舉辦各項街頭宣講，與人民站在一起行使抵抗權。

台南市黨部執行長谷暮．哈就補充說明，這次選舉有20人角逐16席執委、11人爭取9席評委，投票率98.4%，由葉群英當選評委召集人。