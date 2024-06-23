烏殼綠筍是竹筍湯主食材 物美價廉是買筍大好時機

烏殼綠竹筍全國產量最多的雲林縣斗南鎮，今年首辦竹筍節，邀縣長張麗善和立委張嘉郡代言，筍農指出，端午節前後，烏殼綠竹筍產地價每公斤達50元至70元高價，目前進入竹筍產季，價格回穩，每公斤僅約3、40元，價格合理且筍質最佳，正是吃烏殼綠竹筍最佳時機。

雲林縣斗南鎮是台灣最早也是最主要的烏殼綠竹筍產地，栽種面積約290公頃，產量全台之冠約占全國一半，今天斗南鎮公所首度舉辦「竹筍節」，監管熱浪侵襲，仍吸引大批民眾參加，享用筍料理，現場熱鬧滾滾。

現場除展售現採新鮮竹筍，還提供超過1000份竹筍粥、竹筍湯、筍肉包供民眾呷免驚，還有充滿樂趣的竹筍彈珠台、竹筍套圈圈等趣味遊戲，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛等人為「斗南好筍」代言。

沈暉勛說，斗南是烏殼綠竹筍主產區，分布在新南、阿丹、石龜及石溪里，產量全台第一，過去推廣農產以馬鈴薯、絲瓜為主，今年首度由「烏殼綠」當主角，期待烏殼綠也能銷售穩定，為筍農帶來實質利益。

南昌農產加工生產合作社總幹事黃源波表示，烏殼綠竹筍主產季在3月至7月，端午節前後開始採收，適合生長溫度為28度左右，目前溫度炎熱，因此今年產量稍減，幸好最近有幾波雨水滋潤，讓竹筍更加細嫩爽脆，所以今年烏殼綠最好吃。

黃源波表示，端午節前需求高，市場拍賣平均價每公斤約70元，端午後平均價約30至40元，可說是「物美價廉」，所以目前是選購烏殼綠的最佳時機。