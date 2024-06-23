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國定古蹟赤嵌樓海神廟啟動修復 7月這2天休園

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國定古蹟赤崁樓隨著文昌閣修復竣工，即將進入海神廟修復工程，南市文化局將在7月1及2日連續2天休園，進行修復工程轉換，提醒遊客務必多加注意開園時間。圖／文化局提供
國定古蹟赤崁樓隨著文昌閣修復竣工，即將進入海神廟修復工程，南市文化局將在7月1及2日連續2天休園，進行修復工程轉換，提醒遊客務必多加注意開園時間。圖／文化局提供

國定古蹟赤嵌樓修復將進入海神廟修復工程，南市文化局為避免海神廟南側的9座乾隆御賜贔屭碑，因修復工程受到傷害，明起除展開防護板前置作業外，赤崁樓將在7月1及2日連續2天休園，進行修復工程轉換，提醒遊客務必多加注意開園時間。

國定古蹟赤崁樓前次修復已是30年前，後因長期使用與氣候環境等因素，不僅建物本體出現裂化損壞情況，且內部設備年久失修，南市府在2022年3月展開2階段修復工程，第1階段先修復文昌閣，第2階段則修復海神廟，期間也開放遊客參觀未修復區域，如今隨著文昌閣修復竣工，也即將進入海神廟修復工程。

文化局表示，修復工程針對牆體、屋頂、屋脊、地坪、欄杆、樓梯、木作、門窗、漆作等蟲蟻防治外，為避免海神廟修復期間贔屭碑受到傷害，明天起進行防護板保護措施前置作業，以搭建耐壓RC鋼構棚架，讓贔屭碑能受到全方位的保護措施。

文化局也說，赤嵌樓海神廟在整修工程期間，特別以「工地展場化」概念，接力推出「海神廟假設工程」文化科技展示與工區藝術策展行動，打破文資修復工程現場，必然只能圍牆高築的既定印象，將工區打造為文化資產教育的課堂。

此外，文化局也預計結合夜間光雕投影應用，在8月23日至9月1日台灣文化創意博覽會期間，打造專屬的「台南400限定景觀」，歡迎民眾今年一定要來台南玩，體驗這間屬於台灣、台南的「歷史教室」。

國定古蹟 文化局

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