雲林破袋稽查垃圾6成不合格 環保局分析原因是這樣

雲林縣環保局今年3月起對16鄉鎮市隨機垃圾破袋檢查，抽查1481袋中含1項以上資源回收物或廚餘的垃圾達1017袋，顯示有近6成家戶未落實分類，經檢查混雜一般垃圾中的回收物以紙容器、廚餘、塑膠容器最多，更有出現鐵鋁罐和玻璃容器，極易對清潔隊員傷害，環保局表示，目前僅柔性勸導，期待民眾落實分類，共同3年完成雲林囤積垃圾全面去化的目標。

環保局說，雲林縣每天垃圾清運量約370公噸，相較於疫情前的日收運量成長約1.5成，判斷是因民眾分類鬆懈所致，於是今年3月起對16個鄉鎮市展開隨車破袋稽查，果然發現有約近6成的家戶沒做好分類，比率偏高。

環保局長張喬維說，探究垃圾增加原因，可能是因疫情期間外帶、外送餐飲暴增，便當盒及飲料杯沒能落實分類，這種習慣延伸到疫情後，才使垃圾不減反增，為遏止這種不分類習慣，今年3月起指示各鄉鎮清潔隊展開稽查行動，垃圾車到定點清運，當場由人員隨機破袋稽查。

結果發現，隨機破袋共1481袋，內含資源回收物及廚餘垃圾多達1017袋，占約6成未落實分類，其中垃圾夾雜紙容器佔38.1％最多，其次廚餘占28.4%，塑膠類占14.3%。張喬維說，清潔人員會當場勸說，但垃圾還是照收，事後同路線再次破袋稽查則已稍降至2到3成，尚有努力空間。

環保局說，未分類的垃圾中以香菸盒沒有妥善回收最多，其次便當、紙器未清洗甚有不少還含廚餘殘渣，更出現鐵鋁罐及玻璃容器，造成清潔隊後續處理很麻煩且易造成傷害。目前不合格垃圾袋只柔性勸導，未來將持續隨機破袋稽查並依據廢棄物清理法，處1200元至6000元罰款可連續處罰。