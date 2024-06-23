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南市活化土地代標售 提醒別讓白花花銀子飛了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局辦理今年度首批地籍清理代為標售作業，已順利標脫110標，圖／南市地政局提供
台南市地政局辦理今年度首批地籍清理代為標售作業，已順利標脫110標，圖／南市地政局提供

台南市地政局辦理今年度首批地籍清理代為標售作業，已順利標脫110標，脫標率超過70%，得標總金額4377萬餘元，其中最高總價是新市區社內里1筆土地，數乙種建築用地，每坪13.2萬，金額1500多萬元，因鄰近南科，深具開發意義，地政局也提醒民眾別讓權益睡著，錢飛了。

地政局指出，地籍清理主為解決台灣光復初期遺留但地籍登記不完整，或與法令規定不符等土地問題，為確保土地原有所有權人權益，經釐清權利內容及權屬後，由民眾重新辦理登記，因部分土地未辦理登記，為了促進土地利用與活化，由市府辦理代標售，標脫後並公告及協助民眾領回價金。

地政局長陳淑美強調，地籍登記不完整或與現行法令規定不符的土地，若超過期限仍未依相關法規釐清權屬辦理登記，才由地政局依地籍清理規定辦理代為標售作業。此次代為標售標的以鄉村區乙種建築用地最多，分布於七股、北門、麻豆及新市區，另有零星農牧用地、養殖用地及丁種建築用地等，多屬於土地權利內容不明，並且長期被占有使用的土地，透過地籍清理條例代為標售，使土地利用與所有權歸屬同一人，有效促進土地活化再利用。

地政局提醒，本次代為標售土地，有符合優先購買權規定的民眾，請主動再標後10日內，7月1日前以書面向地政局主張；相關權利人應從保管款存入日起10年內，依規定填具申請書及檢附相關證明文件，向市府申請發給地籍清理代為標售價金保管款。另自2023年2月8日修法後，經2次標售卻未標脫的土地，在登記為國有後，權利人可依規定申請發還。

北門 售價 建築

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