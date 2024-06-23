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林業分署森林護管員甄試 騎換檔車負重 今揭曉正取11名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林業保育署嘉義分署22日舉辦113年森林護管員甄試，共計17名考生應考。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署22日舉辦113年森林護管員甄試，共計17名考生應考。圖／林業署嘉義分署提供

林業署嘉義分署今年第2次森林護管員甄試昨日舉行完畢，成績今日揭曉，正取11名，女性2人、男性9人；今年有21名考生，17人應考，除了筆試外還有騎循環檔機車、背20公斤沙包走1500公尺測驗，有名鄒族莊姓考生，以驚人的7分55秒完成背沙包。森林護管員起薪32296元，依年終考核成績逐步晉薪，每月薪資最高48444元，另有勤務加給、享勞健保、年終獎金及年假等福利。

林業署嘉義分署表示，報考資格有相關科系等限制，錄取人員分別來自森林、生物科技、生命科學、環工、觀光、工業等領域，擁有豐富農林知識、也有科技知能，為森林護管工作增添新動能。本次甄試，計有17名考生競爭，最後由陳姓女性考生獲榜首，原住民族應考3人，應考人皆熱愛山林、富有使命感。

分署表示，考試分術科、筆試及口試，第一階段術科測驗17名考生應試，全數考生順利完成騎乘150 c.c.循環檔機車；接著負重測驗，考生須在規定時間內背負20公斤沙包跑走1千5百公尺，男性應於12分、女性13分30秒內完成，均全部通過測驗，其中鄒族莊姓考生速度最快，以7分55秒完成；考生在豔陽下完成測驗，可見應考生都有足夠體能，能在地形、氣候善變的森林執行巡護任務。

第二階段筆試及口試，成績單將於明天寄發，錄取榜單則已在今天10時在嘉義分署官網公告。正取人員於7月15日報到，備取人員候補資格得保留至下次甄試放榜日之前。

分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線，主要任務是森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林監工、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、林地測繪及林業設施維護等相關工作。本次加入11名新血，可為嘉義分署的森林護管工作帶來新思維、新氣象。

林業保育署嘉義分署森林護管員甄試術科測驗負重跑走，考生在豔陽下均順利完成，展現足夠體能可應付氣候多變的森林巡護。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署森林護管員甄試術科測驗負重跑走，考生在豔陽下均順利完成，展現足夠體能可應付氣候多變的森林巡護。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署森林護管員甄試，第一階段術科測驗騎乘循環檔車，全數考生順利通過。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署森林護管員甄試，第一階段術科測驗騎乘循環檔車，全數考生順利通過。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署森林護管員甄試，第二階段筆試包含筆試及口試，瞭解考生對於林業及森林護管工作相關知識的具備程度。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署森林護管員甄試，第二階段筆試包含筆試及口試，瞭解考生對於林業及森林護管工作相關知識的具備程度。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 鄒族

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