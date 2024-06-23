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嘉市完成大通商圈6路口改造 市民：不用再探頭探腦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市中山路6處路口人行道無障礙斜坡改造，圖為完工後空拍圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中山路6處路口人行道無障礙斜坡改造，圖為完工後空拍圖。圖／嘉義市政府提供

歷時2個多月時間，嘉義市政府於市區中山路「大通」商圈完成6路口、22處斜坡改善，大幅提升入行空間，優化步行環境。市民感到路口變大、視野更廣，有被尊重感覺，且過路口不用再探頭探腦，行人更安全。

嘉義市中山路，是嘉義火車站通往中央圓環噴水池往東連接嘉義公園最重要幹道，沿線二側是嘉義市熱鬧的「大通」商圈，然而以往路口空間有限，行人要穿越馬路視野遮擋，除了依據小綠人號誌外，過馬路總要探頭探腦確認來車。

市府工務處表示，為營造友善人本通行環境，推動無障礙環境改造及改善路口安全，自4月1日起開始施作，於國華街、忠義街、民生北路、西榮街、新榮路及西門街等6個路口，共計改善22處斜坡，工程經費約330萬元，歷經2個多月的工期，工程在6月13日完工。

工務處表示，此次改造包含改善無障礙斜坡的坡度、優化路口騎樓及人行道斜坡道之整合、路口外推及標線重整，更進一步全面汰換格柵蓋板、改善停車格磚面及管線箱體遷移至設施帶等，也增設「導盲行穿線」輔助盲人辨認行走動線等，期望提供市民及遊客更加舒適友善的人行環境。

近來市民經過改造後路口，感到路口變大，行走坡度平緩，有種被尊重感，尤其是視野更廣，很容易可以看到過往人車。而對汽機車用路人而言，可更容易看到路口行人，增加行車安全。

嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，路口空間大增，行人視野更廣，汽機車用路人也很容易看到行人。記者李宗祐／攝影
嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，路口空間大增，行人視野更廣，汽機車用路人也很容易看到行人。記者李宗祐／攝影
嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，圖為之前施作中的中山路與民生北路口外推及標線重整工程。記者李宗祐／攝影
嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，圖為之前施作中的中山路與民生北路口外推及標線重整工程。記者李宗祐／攝影
嘉義市中山路6處路口人行道無障礙斜坡改造，圖為「導盲行穿線」輔助盲人辨認行走動線。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中山路6處路口人行道無障礙斜坡改造，圖為「導盲行穿線」輔助盲人辨認行走動線。圖／嘉義市政府提供
嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，路口空間大增，行人視野更廣，汽機車用路人也很容易看到行人。記者李宗祐／攝影
嘉義市完成大通商圈6路口改善工程，路口空間大增，行人視野更廣，汽機車用路人也很容易看到行人。記者李宗祐／攝影

人行道 嘉義 行人

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