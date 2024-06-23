南市中華東路人行道 拚1年完工

台南市串連東區與永康人口稠密區的中華東路車流量大，兩旁店家雲集卻無人行道，沿路還有電箱等障礙物，民眾行走險象環生，市府工務局爭取中央核定1.25億元，改善中華東路人行道，也一併移除占用人行空間的障礙物，下月發包，拚1年完工，部分商家擔心日後停車、出入動線受影響；議員指人行道空間可增加民眾步行購物意願，帶動商機，建議加強市民教育溝通。

台南市工務局說，從凱旋路到中華陸橋約2.7公里的中華東路，沿線兩側有的沒人行道，有的長期遭花盆、機車占用，這次改善工程，將把人行道上的電箱移到中央分隔島，同步擴大街角人行空間，路肩增設停車空間，行人穿越線也退縮。

工務局指出，人行道常因電箱等障礙物占據，導致淨寬不足90公分，全市共列管181件，至今年5月底已改善52件，預計年底前完成80件，2026年全面移除；其中台電電箱居多，將請台電在不影響供電下，遷移、拆除電箱等設施。

「整頓人行道是好事，但市府要加強教育溝通」，議員朱正軒說，人行道做好後，民眾走起來數安全舒適，可增加到街邊商店消費的機會，帶動商機，但市府應提前規畫好停車空間。

養護工程科長范炅燁指出，中華東路沿線店家擔心施工期間衝擊營業，將力求1年內完工，工程採分段施工，預計7月發包，明年中完工；另銜接到永康區中華路人行道改善計畫，因屬省道，將向交通部爭取1.6億元經費，今年可望定案。

市區另一條重要幹道小東路人行道改善工程，也獲中央補助9500餘萬元，近期發包，將優化兩側人行道及8處路口，人行道也銜接至平實公園捷運轉運站預定地，優化成大、北區、東區及永康生活圈人行空間。