台南「全台首創綠能市集」 所有攤位不插電全靠太陽能

台南市政府「為讓民眾親身體驗綠能應用，更了解綠能產業生態」，下午與沙崙智慧綠能科學城辦公室合作舉辦「全台首創的綠能市集」，所有攤位都不插電、使用太陽能電力，現場也聽不到發電機的聲音。因為整天艷陽高照、所發的電遠超過使用量，還可以儲存備用。

市長黃偉哲表示，今天這市集「是全台首創的綠能市集」，攤位使用綠能發電，而非慣用的柴油發電機。用電是現代化生活不可缺的部分，部分民眾覺得火力、天然氣、燃煤、核電都有缺點，那只剩下綠電，世界知名的亞馬遜公司有意願來台投資，唯一投資條件就是希望能使用綠電，可見使用綠電是未來趨勢，也是淨零碳排最重要的環節。而台南就有全台灣最大、最完整的綠能供應能力。

黃偉哲說，今年台南主辦的台灣燈會吸引很多人參觀，其中就有開闢綠能燈區，使用綠能作為能源，沒有用到發電機，市府辦理綠能市集，希望透過體驗推廣讓大家一起關心綠能永續的議題，未來也會一步步將綠能概念介紹更多給民眾認識。

這場名為「稻香•走讀 大武崙綠能市集」的活動，下午在台南高鐵站旁三井廣場舉行，黃偉哲光顧市集各攤位，與市議員陳皇宇給各參與攤商加油鼓勵。

市府經發局指出，今日活動與大武崙綠能園區促進會、陽明交大、長榮大學、歸仁農會等單位合作，上午在長榮大學旁香米米香農場辦理割稻體驗，讓參與民眾親身體驗農作的辛勞與收穫的喜悅。下午在地青農市集民眾可選購優質農產，支持在地青農，還能體驗綠能應用，了解綠能產業生態。

經發局表示，市集攤位電力仰賴E-CUBE移動式太陽光儲能設備，實現節能減碳和淨零推廣目標，同時打造文創小農市集新形態。展現環保科技的應用價值，更讓民眾能夠深刻體驗綠色能源帶來的便利與效益。