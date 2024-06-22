AI幫找工作！ 雲嘉南就博會「智慧面試官」導入ChatGPT

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今明兩天在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，共有70家廠商、釋出逾3700個工作機會，今天重點邀商科技業及創新產業，其中有廠商端出月薪最高100K搶人才，活動開始就湧入許多民眾到場求職，去年首次提供的「AI智慧面試官」，今年升級導入ChatGPT人工智慧，回答更加精準，吸引不少民眾到場體驗、好評如潮。

勞動部政務次長王安邦表示，勞動部為了讓畢業青年零時差銜接就業市場，整合多部會推出「投資青年就業方案」，不僅深耕結合大專院校強化在校職涯引導，拓展優質產學合作，促進跨領域學習及培育數位人才，針對沒方向的初次尋職青年，勞動部也提供職涯諮詢、履歷撰寫、媒合就業等一系列輔導服務，期間還會提供尋職津貼及就業獎勵金，合計最高可領4萬5千元，鼓勵青年善用政府資源。

王安邦說，因應少子高齡化的人口變化，勞動部積極推出獎勵措施鼓勵中高齡及高齡者再就業，包含提供55歲以上或45歲以上依法退休勞工就業獎勵最高6萬元的「壯世代就業促進獎勵」，補助廠商機具及流程改善排除中高齡者工作障礙的「職務再設計」等，並呼籲企業多加提供壯世代就業機會、營造友善樂齡職場，相信這一群擁有戰鬥力的勞工將會是企業人力缺口的好幫手。

勞動力發展署副署長鍾錦季指出，首日針對科技業及創新產業進行邀請，明天因應疫後民生消費需求回升，帶來新的就業機會，網羅轄內相關業者，總計超過3700個就業機會供民眾參考；薪資部分，泰吉軒實業、王品餐飲、互助營造及緯穎科技都開出月薪最高60K分別要找課級主管、儲備店長、各類工程師及採購專員，台灣穗高科技也提供月薪68K要找航太專業工程師，直得科技為了延攬國內業務工程師，開出全場最高薪資100K。

去年話題十足的「AI智慧面試官」，今年特別升級系統導入時下超夯的人工智慧ChatGPT，針對求職者的面試模擬、自我介紹技巧及應對能力，對應更佳準確分析，為讓求職者更了解虛擬面試狀況，提供QR CODE掃描，可從雲端直接匯出虛擬面試官的求職建議；今年7月16日起民眾可至台南市北門路的雲嘉南分署青年職涯發展中心預約使用「AI智慧面試官」。