台南國際芒果節開幕連3周產地有活動 民眾吃芒果冰消暑
台南芒果產期到，全台芒果每2顆就有1顆來自台南，「2024台灣芒果季-台南國際芒果節」今天在大內區走馬瀨農場正式開幕，為期3周的系列活動將在南市6大主要產區接力登場，市長黃偉哲表示，未來將強化農業建設，提昇南市農產品質，持續開拓國內外市場；活動現場還有芒果品種、料理展示，因天氣「熱爆」，最受歡迎的還是冰品攤位，大排長龍。
黃偉哲表示，台南農漁產走向國際，讓世界認識台南，除了日韓星馬港澳等主要市場，逐漸拓及加拿大、紐西蘭、北美等市場通路，以芒果為例，除了青果市場以及玉井蒸熱場，也芒果產區辦理擴大灌溉服務，包括多元水源、設置調蓄設施及公共管線跨域調度，明年底玉井農產加工及冷鏈中心二期工程完工，預計2026年投入營運，幫助相關產業更上一層樓。
農業部次長胡忠一說，台灣改良芒果品種多樣，年產量約16.7萬公噸，產值高達81億元，南市占大宗，農業部推動芒果智能化設施栽培，補助南市建置玉井農產冷鏈物流中心，提升產業價值；中華民國對外貿易發展協會副秘書長周秀隆表示，近年貿協持續和市府舉辦「台南熱帶水果國際採購日」，邀請海外買主到訪並採購洽談，每年下單金額估計近1,850萬美元，未來仍具成長空間。
南市農業局長李建裕指出，今年芒果雖因酥花等情況減產約3成，所幸雨水充足，果實成長狀況比往年好，大小與品質都不錯，目前市場價格A級品每公斤60到80元不等，優於去年，未來包括芒果、鳳梨、文旦、火龍果、芭樂等，都是南市果品外銷的主力。
今、明兩天的開幕活動有芒果品種展示、農會家政班芒果入菜料理、DIY體驗、芒果闖關、芒果市集等，因天氣炎熱，冰品攤位還是最火燙，民眾大啖有芒果、芒果青、冰淇淋、再淋上煉乳的芒果冰，直呼有夠消暑；即日起至7月13都有產地活動，更多資訊可上台南國際芒果節FB粉絲專頁查詢(www.facebook.com/mangotainan/)
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