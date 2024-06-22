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嘉義縣府攜手長庚醫療團隊 協助追蹤盼消除C肝

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣六腳鄉、義竹鄉C型肝炎盛行率為全縣最高，為照顧民眾的肝，衛生局與長庚醫療團隊合作，今天到義竹鄉舉辦肝炎篩檢，協助民眾定期追蹤，降低肝纖維化、肝硬化及肝癌發生率。

嘉義縣衛生局表示，六腳鄉、義竹鄉C型肝炎盛行率為全縣最高，因義竹鄉醫療量能相對不足，加上交通不便因素，大幅降低民眾就醫意願。

為響應中央2025消除C肝，嘉義縣衛生局與長庚醫院合作，由嘉義長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師盧勝男和醫療團隊下鄉提供完整服務，今明2天活動要協助曾檢驗出C肝卻未曾到院追蹤治療的患者進行肝纖維化掃描、腹部超音波檢查及抽血檢驗。

嘉義縣衛生局期望透過活動，翻轉義竹「C肝村」形象，並落實醫療可近性，期望民眾早日篩檢早日治療，勿信偏方謠言，打造更健康的人生。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，C型肝炎治療藥費新台幣20萬元已納入健保給付，全口服藥新藥只需服用2至3個月，副作用少，治癒率超過98%。

為鼓勵C肝抗體結果呈陽性的民眾積極接受治療，嘉義縣衛生局從今年1月1日起至同年底辦理「除C好康 治肝有禮」活動，設籍嘉義縣的45至79歲民眾及40至79歲原住民經篩檢發現C肝抗體陽性，完成病毒量檢驗就送200元禮券，療程結束再領200元禮券，限量250份送完為止。

C肝 嘉義 衛生局

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