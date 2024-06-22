影／台南200親子體驗割稻、搭電巴體驗綠能發展

台南市大武崙綠能園區促進會與在地青農，今天在歸仁大潭香米米香農場舉辦友善農地割稻體驗闖關、三井outlet戶外廣場舉辦青農市集活動。上午在地民眾親子200多人體驗收割稻米、闖關活動學習務農、品嘗古早味割稻飯風味便當與農遊劵，再搭電動巴士導覽沙崙智慧綠能科學城發展現況。下午青農市集吸引許多遊客參觀。

促進會理事長張世禎表示，近年高鐵特定區推動設置沙崙智慧綠能科學成功、三井outlet進駐，大幅帶動整體發展，為維護區域大地生態平衡，減少環境汙染，配合政府能源轉型推動系統整合發展，特別結合在地青農推廣小農優質農產，希望創造環境永續循環價值。

張世禎指出，搭乘電動巴士，能感受到便捷、舒適與節能，讓歸仁沙崙科學城周遭的大潭、武東、沙崙等里在地居民更能認識自己生長的地方，將是未來智慧綠能、AI產業研發的重要基地，因而更能支持國家重大政策建設推動。

他說，這次活動要感謝中油天然氣事業部贊助，市府經濟發展局、歸仁區農會，長榮大學，陽明交大光電學院、香米米香農場、鼎砚工程與立委王定宇服務處等單位支持、參與。

歸仁青農聯誼會會長郭偉聖、副會長林佳微說，在地青農春季播種一期稻作，收成、休耕後秋冬種植蔬菜與憂遁草等作物。下午的青農市集還有台南有機蔬菜、關廟的青農鳳梨、龍崎竹筍、歸仁大人廟雞蛋，憂遁草茶等特產。