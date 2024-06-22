冬季特奧金牌 衡山行善團義助修繕老宅

家住台南市將軍區，36歲患有癲癇及中度智能障礙的阿娟，年輕時勇奪2005年世界冬季特殊奧運金牌。由於老宅嚴重破損，衡山行善團今天動員多名志工協助修繕。

古厝頂樓嚴重積水、大量家具發霉，牆壁滿是壁癌、線路紊亂等居住問題層出不窮，因為沒錢改善，房間甚至用選舉時棄置帆布為隔間，且全屋沒有廁所，毫無隱私可言。幸得鄰居善心幫助，願意出借自家廁所供阿娟一家洗澡與上廁所，才不致一家過度髒亂。

衡山行善團今天新聞稿表示，阿娟和輕度智能障礙的先生與一雙兒女，與同樣智能障礙親戚一同住在老家古厝，然因為家中成員多是智能障礙患者難以相互照顧，除了看天吃飯的資源回收與小量家庭代工之外，只能依靠低收入戶補助。

鄉下老家充滿過往各界來訪記憶，衡山基金會訪案現場聽著阿娟分享當初喜悅，對比現在滿是灰塵牌匾上寫著「為國爭光」唏噓，令人鼻酸。

多次參與衡山行善團修繕活動的百佑營造總經理蔡智遠提及「很難想像曾經為國爭光，拿到奧運金牌的國手，住在這樣惡劣環境；這週都沒下過雨，帆布蓋起的地方甚至都是水」，蔡智遠說，自己有兩個小孩子，看到阿娟的兩個孩子要在這樣的環境長大，真的覺得心疼。

衡山基金會偕同在地企業百佑營造今天號召近50位志工，希望協助曾讓台灣站上世界舞台的阿娟，打造安全舒適的家。工程項目包括全室搭建鐵皮屋頂，全屋線路、燈具、開關插座更新，安裝流動衛浴組，並將親戚與家人房間做室內隔間，讓兩家5口人有更舒適、隱私生活空間。也企盼在幫助弱勢家屋修繕同時，有更多

人一起來關注這些被社會遺忘，但也曾努力付出過的人們。