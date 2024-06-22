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把關暑期工讀防詐騙！雲林媒合17家企業 提供百餘職缺時薪最高220元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今年協助在地大專青年媒合縣內企業工讀職缺，事先為大專青年把關工讀機會，總計提供17家企業、103名在地暑期工讀職缺，有興趣者可透過臉書「雲青有GO站」及縣府官網洽該企業聯絡窗口瞭解工作內容。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今年協助在地大專青年媒合縣內企業工讀職缺，事先為大專青年把關工讀機會，總計提供17家企業、103名在地暑期工讀職缺，有興趣者可透過臉書「雲青有GO站」及縣府官網洽該企業聯絡窗口瞭解工作內容。圖／雲林縣政府提供

暑期打工旺季來臨，因求職詐騙頻傳，雲林縣政府今年協助在地大專青年媒合縣內企業工讀職缺，事先為大專青年把關工讀機會，總計提供17家企業、103名在地暑期工讀職缺，有興趣者可透過臉書「雲青有GO站」及縣府官網洽該企業聯絡窗口瞭解工作內容。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，縣府主動洽詢轄內企業的暑期工讀職缺資訊，包括食品產線品管員、客服人員、機械機台工作員、健身房品牌推廣人員、倉儲助理、蔬果裁切清洗包裝員、餐廳外場服務員及遊樂園救生員等，計有17家企業、103名在地暑期工讀職缺。

張世忠表示，提供職缺企業包括大潤發斗南店、劍湖山世界、中油公司、緻麗伯爵飯店等，月薪依各職缺不同約在2萬7千多元至3萬元，時薪從183元到220元不等。他認為，暑期打工有助於開拓職場視野，但應徵工作謹記求職防騙重要性，縣府下半年將推出「青年理財學院」，鼓勵青年盡早了解財務規畫的重要性。

雲林縣長張麗善表示，她鼓勵大專青年暑假期間認識更多職業、產業真實樣貌，進入各大企業、廠房、店面進行工讀，銜接未來在地就業的可能性，活化在地生活及就業人力。

雲林縣暑期工讀職缺彙整資訊將公告於縣府勞動暨青年事務發展處網站、雲青有GO站及社群平台(IG、臉書)，有興趣的在地大專青年，請逕洽各該公司聯絡窗口洽詢應徵、工作內容等詳細資訊。

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