台17線99Ｋ「一起久久」打卡熱點險象環生 雲縣完美復刻保證安全

雲林口湖鄉台17線99公里處的指標牌，因諧音「一起久久」，常有情侶拍照打卡，因指標位在分隔島上，車輛往來非常危險，縣府與鄰近興安代天府合作，在廟前空地原貌重現該地標，打造特色驛站，確保民眾拍照安全，縣長張麗善說，到此拍照保證不會被開罰，非常安全。

「1799」地標驛站今天啟用，張麗善、口湖鄉長李龍飛、副議長蔡咏鍀等人揭開紅布露出1：1復刻台17線99公里處指標牌，眾人驚呼「一模一樣」，甚至連分隔島都原貌複製，縣府城鄉發展處長林長造說，1799地標驛站是向觀光署爭取補助450萬元，縣府自籌50萬元，合計總經費500萬元，選定鄰近台17線99K里程處的興安代天府閒置空間，以「1799」「一起久久」之諧音，營造可供遊客及鄉親休憩空間。

該地標驛站除增設停車空間、活動廣場及休憩座椅、棚架等服務設施外，最大的亮點就是將既有台17線公路99K里程處的指標牌、分隔島、AC道路、標線及標誌等1：1複製，讓遊客不用冒著生命危險跑到路口拍照，只需要到驛站停好車，即可盡情取景拍照、打卡。

張麗善說，原1799地標吸引許多情侶、朋友拍照打卡，也有新人到此取景拍婚紗照，因來往車輛很多，險象環生，為了大家安全，特別復刻地標讓大家可以安全地在上面拍照，還能到代天府拜拜，保佑大家平安幸福，她保證到新的地標驛站拍照不會被開交通罰單，期待大家到雲林來「一起久久」。

興安代天府表示，該驛站甫完工就吸引許多重機騎士、遊客前來拍照，甚至有重機騎士自製地標貼紙分送，已成當地知名景點。興安代天府邀請全國新人到此拍照取景，並喊話提出四大保證「新人不會成路障、新人不會被罰款、沒有號誌燈問題、我們樂意見證新人的愛情」，口湖鄉長李龍飛說，感謝縣府為打造口湖新地標，歡迎各地朋友來口湖觀光。