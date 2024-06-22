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電箱占據人行道…台南列管181件 「移除」進度曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市人行道上常有電箱等設施影響通行。記者吳淑玲／攝影
台南市人行道上常有電箱等設施影響通行。記者吳淑玲／攝影

台南市人行空間遭到詬病，不乏人行道上設置電箱等設施影響通行空間，市府工務局針對人行道淨寬不足90公分者，人行道障礙物列管181件，至今年5月底已改善52件，預計今年底前完成80件，目標是2026年全面移除；但工務局坦言台南城市發展早，許多道路狹窄未預留公共設施空間，造成台電等管線單位遷移困難，需向中央爭取人行道拓寬全面改善才有解。

東區中華東路從南紡購物中心到文化中心商圈，道路兩旁店家密集，但對行人相當不友善，人行道中斷破碎，有的是被用花盆、圍籬、機車占用，還有不少是台電、中華電信等管線電箱，龐然大物就占據整個人行空間， 行人必須走到馬路上與車爭道，險象環生；這是很多台南道路的現況縮影。

台南市政府為改善行人空間，由工務局盤點出人行道計有192件箱體占用，導致未達90公分空間供行走，經與相關單位開會討論，分階段進行改善，工務局表示，台南市因道路及人行道較為狹小，各管線設容易造成行人通行阻礙，目前主要是配合路平專案將箱體移至中央分隔島。

人行道上以台電電箱影響行人通行居多，工務局表示，已請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，在不影響正常供電情形下，將電箱等設施物遷移、拆除，還給行人完善安全的通行空間。

但工務局也坦言實際執行面臨困難，電箱遷移要有腹地空間，一個電箱就是供應該區的用戶，不可能遷移太遠，台南市城市又發展早，道路狹窄，不像高雄、台北甚至嘉義市，有預留公共設施用地，台南市有很多是8公尺寬道路，若依規定要保留1.2公尺至1.5公尺的人行道，車行寬度只剩6.5公尺，會車就相當危險。

另一點就是施工就要停電，尤其現在是夏天，停電就會被罵翻，而且一般住家不希望周六、日停電，但金融構機公司行號或工廠不希望周一至周五停電，台電盡量以一個月停電2次為限，以減少民怨，但也會延宕遷移的進度。南市目前是將人行道淨空間寬度未達90公分的案件列管，陸續與各管線機構檢討改善方式，提供民眾安全、舒適的通行空間。

台南市人行道上常有電箱等設施影響通行。記者吳淑玲／攝影
台南市人行道上常有電箱等設施影響通行。記者吳淑玲／攝影

人行道 台南 行人

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