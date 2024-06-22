嘉縣人文風情美照8月歐洲展出 軍官退役攝影師魏三峰拍出鄉親生命力

國軍中校退役的嘉義縣中埔鄉菸農人家魏三峰，年輕立志從軍報國，退伍後返鄉務農，發現鄉親逐漸凋零，邁入人生下半場，拿起相機，發願要以10年拍攝500個家鄉聚落人文風情，他用鏡頭細心、耐心捕捉鄉親生命力及鄉村樸實美照，受民眾讚賞，8月受邀到歐洲奧地利展出台灣嘉縣庄腳人文美景，做台灣國民外交觀光大使。

魏三峰說，8月1日到26日「Tayouan大員－異邦人的故鄉」奧地利Kunstforum Wien美術館展出，計畫策展人李旭彬、共同策展人戴可君是「比劃比畫太保美術館」負責人，他是戴可君引介參加，戴看中他10年500個嘉義聚落攝影計畫，值得引介國際場合參展，包含他共有6人，他提供12張作品參加。

魏三峰政戰學校大眾傳播科、文化大學新聞研究所畢業，高中畢業投考軍校，軍旅22年，中校退役。高中喜歡攝影，退伍後從事婚禮攝影逾500場次。熱愛人文攝影，近年以嘉義為主的聚落為拍攝主題，任教民雄與梅山文教基金會，開設「人文攝影與生活旅行」攝影課程，以此課程，擬定「10年500個嘉義聚落攝影計畫」，目前進入第7年，完成300個聚落攝影。

除攝影及教學，還從事農耕，種植各種無毒友善蔬菜，堅持不使用農藥，以網路銷售推廣有機與友善農法，就地取材，以農民、農田、 作物與大自然為主題，拍攝農村景緻，2017年將拍攝30餘年菸草產業在菸田中辦理攝影展，獲得廣大迴響。