台南溪北最大特色遊戲區在佳里 「甜鹹」主題融合地景超炫

台南市佳里區人口約有5.8萬人，是溪北沿海地區重要聚落，南市府投入逾1300萬元經費，在體育公園設置特色遊戲場，融入製糖、曬鹽等歷史底蘊，打造出深具在地特色的大型地景遊戲場，今天正式啟用，吸引許多親子前來，玩得不亦樂乎，台南市長黃偉哲說，未來將持續優化遊戲場，讓「大人充電、小孩放電」，提升市民生活休閒品質。

黃偉哲說，為增加親子互動性與融入在地特色，市府斥資約1344萬開闢特色遊戲場，以自然的遊戲場域、糖鐵火車意象與鹽分地帶文學作為設計主軸，期望孩子來到公園遊玩之餘，能夠認識家鄉文化，並培養在地認同感。

近年特色遊戲場擺脫傳統塑膠遊具的刻板印象，開始導入在地特色，負責設計的苑璟環境整合工作坊負責人蔡仕霖說，佳里體育公園特色遊戲場分為「甜甜」、「鹹鹹」兩大主題，以糖鐵五分車、鹽分地帶文學、台南沿海特殊景觀發想製作遊具，在對原貌影響最少的裝況下施作，噴水池改為沙坑遊戲區，牆面可以用毛筆沾水作畫，還有像挑鹽般的盪鞦韆等，很有創意，類似概念的還有玉井的芒果遊戲場，以及興建中、以牛墟為意象的善化遊戲場。

佳里區長林耿漢表示，佳里特色遊戲場在規劃遊具與安排遊戲場域上，導入分齡的概念，學齡階段的孩子，可使用挑戰度較高且相對多元複雜的遊具；學齡前的孩子則著重在觸覺、聽覺與視覺的感官遊戲體驗，分齡的遊具讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。

未來將再投入500萬經費，啟動特色遊戲場第二期工程，打造一座大型攀爬架，以滿足孩童探索與挑戰的冒險精神，訓練肢體能力，預計年底完工，到時將是溪北地區指標及示範特色遊戲區。