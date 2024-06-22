快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

掃除行人地獄 南市東區中華東路人行道拚1年完成改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見電信箱障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見電信箱障礙物。記者吳淑玲／攝影

掃除行人地獄加快人行空間改善，台南市串連東區與永康人口稠密區的中華東路車流量大，兩旁店家雲集卻沒有人行道，沿路還被占用及電箱等障礙物，民眾走路險象環生，市府工務局爭取中央核定1.25億元，將進行中華東路2.7公里人行道改善，占用人行空間等均一併移除，預計下月發包，並拚1年內完工降低施工不便影響；部分商家擔心日後停車、出入動線會受影響，議員建議要加強溝通，人行道空間可以增加民眾步行購物意願，帶動商機。

工務局表示，此次改善的是中華東路從凱旋路到中華陸橋約2.7公里，針對沿線兩側人行道有的已不見，趁這個機會全面改善，有的遭長期以花盆、機車占用等情形，也會一併移除，把人行空間還給行人，同時把原本設置在人行道的電箱移到中央分隔島，並同步執行擴大街角人行空間、路肩增設停車空間、行人穿越線退縮等工程。

民眾指出，中華東路本來是有人行道，但長久以來被占用，有的亂放東西，甚至人行道被打掉，造成道路紊亂，關帝殿一帶路面超差，騎機車像在「打地鼠」，早就要改善了。

市議員朱正軒也說，整頓人行道是好事，但市府要加強教育和溝通，人行道做好後變成步行的商圈，可以增加商機，也要提前因應規畫停車空間，讓民眾停車後舒服又安全地走在人行道上到店裡消費。

工務局養護工程科科長范炅燁指出，中華東路沿線店家擔心施工期間衝擊營業，將力求在1年內完工，且採分段施工，預計7月進行發包，明年中就能完工；另有商家和民眾擔心日後停車、出入動線會受影響，都會確保在還給行人空間時，也不影響既有營運。

另民眾關切同一條路的永康區中華路人行道改善計畫，原本一併向國土署爭取，因永康區路段隸屬省道，轉向交通部爭取1.6億元經費，今年內可望定案。

市區另一條重要幹道小東路人行道改善工程，也獲中央核定補助9500餘萬元，近期將發包，將優化兩側人行道，8處路口安全改造，包括行穿線調整、行人庇護島及路口的人行道擴大等，並將人行道銜接至平實公園的捷運轉運站預定地，優化成大、北區、東區及永康生活圈人行空間。

台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見電信箱障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見電信箱障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見障礙物。記者吳淑玲／攝影
台南市東區中華東路屬省道，串聯南紡購物中心與文化中心，商家雲集，卻無人行道，且沿途處處可見障礙物。記者吳淑玲／攝影

人行道 台南 行人地獄

延伸閱讀

斥資1.4億元改善 台中高鐵特區人行道「難走」有解了

6旬機車騎士校門停車休息被撞身亡 肇事轎車駕駛逃逸追緝中

影／離譜車禍！倒車失控迴轉2圈 如保齡球掃落4機車

大業國小整修人行道 桃園通學廊道再拚改善62處

相關新聞

東石廢棄水中屋倒影唯美夢幻 攝影達人曝「最佳拍照時機」

炎夏到來，晝長夜短，早晚天氣變化大，嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍...

電箱占據人行道…台南列管181件 「移除」進度曝光

台南市人行空間遭到詬病，不乏人行道上設置電箱等設施影響通行空間，市府工務局針對人行道淨寬不足90公分者，人行道障礙物列管...

嘉縣人文風情美照8月歐洲展出 軍官退役攝影師魏三峰拍出鄉親生命力

國軍中校退役的嘉義縣中埔鄉菸農人家魏三峰，年輕立志從軍報國，退伍後返鄉務農，發現鄉親逐漸凋零，邁入人生下半場，拿起相機，...

台南溪北最大特色遊戲區在佳里 「甜鹹」主題融合地景超炫

台南市佳里區人口約有5.8萬人，是溪北沿海地區重要聚落，南市府投入逾1300萬元經費，在體育公園設置特色遊戲場，融入製糖...

掃除行人地獄 南市東區中華東路人行道拚1年完成改善

掃除行人地獄加快人行空間改善，台南市串連東區與永康人口稠密區的中華東路車流量大，兩旁店家雲集卻沒有人行道，沿路還被占用及...

出站接駁 雲林高鐵站擬開放西側道路

高鐵雲林站乘客眾多，前站出口已不敷使用，接送車流常造成交通打結，且今年國慶焰火將在雲林舉辦，另因應中科虎尾園區擴大規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。