掃除行人地獄 南市東區中華東路人行道拚1年完成改善

掃除行人地獄加快人行空間改善，台南市串連東區與永康人口稠密區的中華東路車流量大，兩旁店家雲集卻沒有人行道，沿路還被占用及電箱等障礙物，民眾走路險象環生，市府工務局爭取中央核定1.25億元，將進行中華東路2.7公里人行道改善，占用人行空間等均一併移除，預計下月發包，並拚1年內完工降低施工不便影響；部分商家擔心日後停車、出入動線會受影響，議員建議要加強溝通，人行道空間可以增加民眾步行購物意願，帶動商機。

工務局表示，此次改善的是中華東路從凱旋路到中華陸橋約2.7公里，針對沿線兩側人行道有的已不見，趁這個機會全面改善，有的遭長期以花盆、機車占用等情形，也會一併移除，把人行空間還給行人，同時把原本設置在人行道的電箱移到中央分隔島，並同步執行擴大街角人行空間、路肩增設停車空間、行人穿越線退縮等工程。

民眾指出，中華東路本來是有人行道，但長久以來被占用，有的亂放東西，甚至人行道被打掉，造成道路紊亂，關帝殿一帶路面超差，騎機車像在「打地鼠」，早就要改善了。

市議員朱正軒也說，整頓人行道是好事，但市府要加強教育和溝通，人行道做好後變成步行的商圈，可以增加商機，也要提前因應規畫停車空間，讓民眾停車後舒服又安全地走在人行道上到店裡消費。

工務局養護工程科科長范炅燁指出，中華東路沿線店家擔心施工期間衝擊營業，將力求在1年內完工，且採分段施工，預計7月進行發包，明年中就能完工；另有商家和民眾擔心日後停車、出入動線會受影響，都會確保在還給行人空間時，也不影響既有營運。

另民眾關切同一條路的永康區中華路人行道改善計畫，原本一併向國土署爭取，因永康區路段隸屬省道，轉向交通部爭取1.6億元經費，今年內可望定案。

市區另一條重要幹道小東路人行道改善工程，也獲中央核定補助9500餘萬元，近期將發包，將優化兩側人行道，8處路口安全改造，包括行穿線調整、行人庇護島及路口的人行道擴大等，並將人行道銜接至平實公園的捷運轉運站預定地，優化成大、北區、東區及永康生活圈人行空間。