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東石廢棄水中屋倒影唯美夢幻 攝影達人曝「最佳拍照時機」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供

炎夏到來，晝長夜短，早晚天氣變化大，嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景，他說，「這裡真的很美，近日都出大景、反霞，每天不同時間拍攝，都有不同的景象！」

楊仁教說，19日傍晚東石水中屋呈現反霞變化之美，今年第一次回到水中屋拍攝就出景了，運氣好啊！水中屋今年從現在開始到7月底是出大景時機，推薦今年東石漁人碼頭夏之祭期間可以順道過來觀賞景點

楊仁教說，這處東石鄉三塊厝房舍，位在西濱快速公路平面道路，40多年前因嚴重地層下陷、海水倒灌，屋主被迫遷離，連魚塭也放棄養殖，經數十年風吹日曬雨淋，變成超浪漫的場域，用手機也可以拍出唯美夢幻畫面。

這裡的雲朵變化與水中倒影看了舒服，空曠又寧靜，這幾天常自己跑去拍攝，每天天空變化都不一樣。「水中屋」坐東朝西，為避免逆光影響拍照效果，建議拍攝中午1點以後拍照，下午3點拍照最佳，尤其黃昏在晚霞映照下，兼具浪漫故事性，守候再久拍攝也值得。

楊仁教是專業攝影老師，曾在台中、高雄教課，專門帶國外攝影團，背專業相機到處拍攝美景，貼臉書與親朋好友及網友分享，讓親友網友們大飽眼福。

嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供
嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍攝地層下陷區1間被廣大水域包圍的獨棟房舍，呈現水中倒影夢幻美景。圖／楊仁教提供

地層下陷 景點 東石

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