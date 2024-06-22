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台積電進駐嘉義 環評初審通過

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台積電將於南科嘉義園區設置CoWos先進封裝廠，南科日前提出環差變更，變更產業發展定位、土地使用計畫調整、基本設施配置計畫調整（含總用電量、用水量、用水回收率）等事項，其中，變更產業發展定位，被視為解開嘉義園區不允許半導體進駐的緊箍咒。環境部昨舉行「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」專案小組初審會議，決議通過。

嘉義園區面積約88公頃，產業定位為引進精準健康、智慧載具、智慧農業及新興科技，預計創造就業機會約4900至5700人。為因應台積電CoWos廠進駐，除變更土地使用計畫，也將用電量增加為原本的4倍餘、用水量及汙水放流量增為近5倍，且外運土石方增加至122點77萬土石方，空汙排放量、廢棄物也都增加。

會中有環評委員詢問缺電因應措施，南科回答原本就有改線路提供的模式，再嚴重也有分組供電，至於壓降則可用不斷電系統克服。也有委員擔心放流水排放至朴子溪、荷包嶼大排，可能影響下游農業、漁業養殖等用水情形，南科說明經模擬後，水質符合人體健康基準。

初審會議通過環差變更，針對大幅增加用水、用電、各項汙染物排放量及土石方數量，要求開發單位加強防制措施及管理計畫。避免影響下游農漁業用水，開發單位承諾放流水砷濃度為0.175mg/L，監測項目也評估新增鈰、氫氧化四甲基銨。

南科 台積電 嘉義

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