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4代經營85年 嘉市菸酒老店喬遷辦畢典
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，日治時期至今走過4代85年，因承租的地主將房地賣給建商，6月底將熄燈搬遷，店家訂29日晚上8點在現址舉辦「畢業典禮」，邀舊雨新知一同小酌閒話當年。
「煙斗專家」創設時是間小雜貨店，第2代陳水通、陳張碧雲於日治昭和13年（1938年）創立通興商號，歷經4代經營，是嘉義市老字號菸酒專賣店。但隨著興中市場拆除，這月底將喬遷，一個滿布人情味的老店即將消失。
煙斗專家現任經營者是第4代洪一揚，他說，當年阿公陳水通將通興商號交由叔叔經營，煙斗專家店名即出自叔叔之手，之後轉由姑姑接棒，後來姑姑身體不適，交給第4代陳尚雍，陳尚雍挑選特殊啤酒、威士忌、紅酒及雪茄販售，做出市場區隔，也常辦活動，引進全新經營觀念，吸引許多年輕族群消費。
現址被建商買走，6月底前將搬遷至中山路、安和街口巷子，店家訂29日晚間辦「畢業典禮」，紀念這家老店走入歷史。
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