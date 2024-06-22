出站接駁 雲林高鐵站擬開放西側道路

高鐵雲林站乘客眾多，前站出口已不敷使用，接送車流常造成交通打結，且今年國慶焰火將在雲林舉辦，另因應中科虎尾園區擴大規畫，運量可能成長，地方期盼開通西側後站出口，鐵道局昨邀高鐵公司、縣府會勘，規畫開通西側後站出口，也開放西側道路，供出站接駁分流，雲林縣政府表示1周內會完成規畫設計。

據高鐵統計，雲林站5月進出站人數逾13萬人，7月起每周常態增班15班次。雲林縣議會國民黨團總召李明哲昨在定期會表示，地方關心高鐵西側後站是否開通，尤其雲林今年承辦國慶焰火，預期有大量車流、人流，應加快進度。

雲林縣政府建議高鐵雲林站西側道路開放，規畫單向兩車道，作為高鐵離站民眾接送區，也配合設置遮雨棚及人行座椅等接送相關設施，鐵道局初步同意，由縣府1周內提供車道配置圖，供鐵道局及高鐵公司研議。縣府交通工務局長汪令堯表示，鐵道局明年6月才會針對高鐵產專區開發規畫，預估要4年以上才能開通西側出口。