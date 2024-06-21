台南青鳥宴6/28席開39桌 「爆桌」凝聚公民力量

台南市民團協會敲定28日舉辦「台南青鳥宴．公民大辦桌」，找來辦桌南霸天阿勇師掌勺，原本席開20桌卻「爆桌」，如今39桌已滿，120人候補中，籌備團隊期許藉此凝聚公民力量。

台南市民團協會敲定28日晚間在東區東門巴克禮紀念教會舉辦「台南青鳥宴．公民大辦桌」，每人餐券費用新台幣1450元，找來阿勇師掌勺，菜色台味十足，冷盤、魚翅羹、溜油石斑、龍蝦三明治、烤鮑魚、蒲燒鰻魚油飯等將上桌。

籌備團隊今晚告訴中央社記者，台南市民眾5月28日晚上響應民團發起「青鳥行動」，聚集在東門巴克禮紀念教會表達反國會濫權訴求後，團隊原想席開2桌慰勞工作人員，但因桌數太少，可能無法開桌，才決定增加桌數。

台南市民團協會6月上旬透過臉書（Facebook）粉專發布席開20桌的消息，未料不到12小時就滿桌，籌備團隊又決定增開10桌，依舊不敷所需，最後增開至39桌，如今已全滿，還有120人候補中。

籌備團隊開玩笑地說，當時只是想簡單吃個飯，每人1450元費用也不低，應該不會有太多人想參加，哪知「爆桌」（台語），演變成受到關注的活動，讓人不禁懷疑是否1450元太便宜。

由於台南青鳥宴備受關注，籌備團隊期許藉此凝聚公民力量，形成互動群組，深化民主，讓運動非僅聚焦某一個議題，而是成為在地力量。