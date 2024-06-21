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等了6年 台南六甲西側外環道南段道路總算通車

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
「六甲西側外環南段道路工程」從2018年施作迄今，三期工程已近完工，目前南市府先開放二、三期銜接路段通車。圖／南市府工務局提供
「六甲西側外環南段道路工程」從2018年施作迄今，三期工程已近完工，目前南市府先開放二、三期銜接路段通車。圖／南市府工務局提供

打造台南市六甲、官田地區交通路網的「六甲西側外環南段道路工程」，投入約6.42億元經費，分為三期施作，從2018年動工迄今已近完工，但三期末段在「烏山頭考古遺址」範圍內，需配合文資審查及工程調整，南市府決定先開放二期、三期銜接路段通車，未來要到市道165線更方便，遺址問題解決後就可全線通車。

南市府表示，該道路開闢完成後，建構六甲及官田完整交通動線，縫合六甲區與官田區整體生活圈，也讓台1線經六甲前往國道3號烏山頭交流道車輛不須經過六甲市區，可減少六甲市區內交通壅塞情況。

南市府工務局指出，市府向中央爭取闢建「台南市六甲西側南段生活圈外環道路」，全長2.542公里，總經費約6.42億元，第一期2018年動工，北起六甲區中華路、和平街路口向南延伸，道路長度750公尺、路寬30公尺，於2020年4月14日完工。

二期工程路段於2020年7月動工，銜接一期工程終點處，往東連接市道165線，道路長度約1.1公里、路寬30公尺，2022年3月31日完工。第三期工程再銜接二期路段往東南方向接市道165線並串聯市道171線，道路長度約690公尺、但尾端有約60公尺的路段有遺址問題，解決前無法通車，為便利用路人，因此決定第二期第三期銜接路段先行開放通車。

開放通車後，用路人可使用綠色、紅色路段，待遺址問題解決，紫色路段也能一併通行。圖／南市府工務局提供
開放通車後，用路人可使用綠色、紅色路段，待遺址問題解決，紫色路段也能一併通行。圖／南市府工務局提供

台南 考古 遺址

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